Desplaçaments fins a Ceuta i a Tenerife per al CN Terrassa

Els dos equips de waterpolo del CN Terrassa, que compten els seus partits per victòries a les seves respectives lligues, juguen fora de casa aquest dissabte a les 12. A la Divisió d’Honor masculina, el combinat que entrena Sergi Mora es desplaçarà fins a Ceuta per enfrontar-se al CN Caballa en partit corresponent a la quarta jornada de la competició masculina.
El Natació és un dels quatre equips que han guanyat els seus tres partits i lideren la classificació empatats a nou punts. Els altres tres són Barcelona, Barceloneta i Sabadell. Els de Ceuta, per la seva banda, sumen una sola victòria i dues derrotes i ocupen la desena plaça amb tres punts, empatats amb altres cinc equips.
Malgrat tot, el waterpolista del Natació Álvaro García adverteix de la perillositat del Caballa: “És un rival dur, especialment a la seva piscina. Van començar la lliga guanyant al Mataró. Sabem que serà un partit dur”.
Per la seva banda, l’equip femení del Natació juga a la mateixa hora a la piscina del Tenerife Echeyde. Les de Xavi Pérez han guanyat els seus dos primers partits i estan empatades a sis punts amb el Sabadell. Lidera la classificació un Mataró que ja ha disputat el seu partit d’aquesta tercera jornada, derrotant per 5 a 19 al Catalunya a domicili.
Pérez alerta de la dificultat del desplaçament a terres canàries: “Sempre és complicat jugar a la seva piscina exterior. Serà un partit difícil”. Nina Ten Broek segueix lesionada i serà baixa. Les canàries són novenes i encara no han puntuat.