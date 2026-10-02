El CP San Cristóbal, decidit a seguir amb la bona dinàmica a casa

En els dos partits que el CP San Cristóbal ha disputat en aquesta lliga com a local ha puntuat, obtenint un empat i una victòria. L’objectiu del conjunt parroquial de cara al compromís de la cinquena jornada de la Tercera Federació de diumenge a les 12 hores contra la Fundació Esportiva Grama al municipal de Ca n’Anglada és continuar en aquesta línia positiva i sumar els tres punts.
El rival, però, no ho posarà gens senzill. El conjunt de Santa Coloma de Gramenet ocupa actualment la tercera posició de la taula amb un balanç de dues victòries, un empat i una sola derrota. “La FE Grama és un equip pensat per a disputar la promoció d’ascens a Segona Federació. És un gran equip. Però nosaltres juguem a casa i s’ha de notar. Necessitem fer-nos forts al nostre camp i tornar a guanyar”, explica l’entrenador del conjunt parroquial, el terrassenc Cristian García. I afegeix: “L’objectiu que tenim pel davant en el partit de diumenge és millorar defensivament”. I és que els de Ca n’Anglada s’han convertit, després de les quatre primeres jornades, en l’equip més golejat del grup. Han encaixat vuit gols, el que suposa dos gols en contra per partit. D’altra banda, n’han anotat només quatre.
A un punt del cuer
El San Cristóbal ocupa la quinzena posició de la classificació amb els quatre mateixos punts que el Mollerussa i l’Atlètic Lleida. La distància amb els dos últims classificats, Tona i Vilassar de Mar, és de només un punt.
L’enfrontament de la temporada passada entre el San Cristóbal i la FE Grama va acabar amb empat a un gol. En el duel de la segona volta, per contra, els colomencs van imposar-se per 3 a 1.
El San Cristóbal no ha sumat encara cap punt a fora. Va començar la temporada empatant a un a casa contra el Peralada. A la segona jornada va perdre per 2 a 1 a la Pobla de Mafumet. A la tercera va arribar la fins ara única victòria dels parroquials, que van batre per 2 a 1 a casa al San Juan de Montcada, mentre que diumenge passat va encaixar una severa golejada a Badalona, on va perdre per 4 a 0.