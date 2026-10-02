Més de 2.500 atletes a la 12a Cursa Fanny Sallés

Els carrers de Terrassa s’ompliran diumenge d’atletes de tots els nivells i condicions que posaran a prova la seva resistència corrent la dotzena edició de la Cursa Fanny Sallés - Cursa de les Dones de Terrassa, en la qual se superaran els 2.500 participants en una prova que l’any passat va comptar amb 2.300 atletes.
Des del parc dels Catalans, a l’altura del carrer del Doctor Cabanas, els atletes pujaran per la Rambla d’Ègara, giraran a la dreta pel passeig del Vint-i-dos de Juliol, travessaran pel passeig de les Lletres, seguiran per Vint-i-dos de Juliol i baixaran per Major de Sant Pere fins a la Creu Gran i el carrer del Passeig. Seguiran pels carrers del Camí Fondo, Sant Pau i la Font Vella, des d’on desembocaran a la Plaça Vella. Seguiran pel carrer Cremat, Gaudí i La Rasa, des d’on reprendran la Rambla d’Ègara, aquesta vegada en sentit sud fins a arribar al parc dels Catalans, on finalitzarà la cursa.
Per mantenir l’ordre a la sortida, es disposarà de calaixos pels diferents nivells, establerts per les marques acreditades. A les 10 hores es donarà la sortida de les dones amb xip i a les 10.05, els homes amb xip. A continuació sortiran la resta de participants.
Les inscripcions es van tancar dimecres a la nit, però per a aquells corredors que es decideixin a darrera hora, el mateix dia de la cursa es podran obtenir dorsals sense nom. El que està rigorosament prohibit és córrer sense dorsal.
Recollida de dorsals
Els participants poden recollir els seus dorsals dissabte a la seu de la Fundació Busquets (carrer del Doctor Cabanes, 27) entre les 10 i les 14 i també de 16 a 20 hores.
En acabar la prova se celebrarà la cerimònia d’entrega de premis. Obtindran trofeu els tres primers classificats de la categoria femenina i també de la masculina.
Un any més, la Fanny Sallés serà una cursa de caràcter solidari. Una part del que es recapti amb les inscripcions s’entregarà a la Fundació Oncolliga, una entitat terrassenca que dona suport psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars per millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida.
Entre els serveis que s’oferiran als atletes destaquen els de guarda bosses, a la Fundació Busquets, i de vestidors, a l’Escola Pia. Creu Roja s’encarregarà de l’atenció sanitària.