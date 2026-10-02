El Girona “B” posa a prova el Terrassa FC

Fora de la copa Federació i de tota opció de disputar la Copa del Rei per l’eliminació del passat dimecres al camp del Sestao River al Terrassa FC no li queda més que centrar-se totalment a la lliga de la Segona Federació. Aquest diumenge disputa la cinquena jornada i ho farà a casa, rebent un Girona “B” que arribarà després de vèncer per 3 a 2 a l’Osasuna Promesas la darrera jornada.
Per la seva banda, els d’Oriol Alsina van encaixar la seva primera derrota a la lliga, el passat dissabte en el camp de l’Ebro. El conjunt gironí és quart a la classificació, si bé té els mateixos set punts que els terrassistes, però el “goal average” els situa més amunt a la classificació. L’encontre s’iniciarà a les 18 hores a l’Estadi Olímpic i l’arbitrarà el col·legiat aragonès Mario Sánchez Sancho.
Per a aquest compromís, el tècnic dels egarencs confia a tenir a tothom disponible, fins i tot el defensa Gabri, absent per unes molèsties la darrera jornada, excepte a Marcos Mendes, expulsat amb targeta vermella directa al camp dels aragonesos, i que estarà de baixa dues jornades per sanció.
“Aquests partits ja els hem deixat enrere”, va dir Alsina sobre els dos encontres seguits i que es van perdre a lliga i Copa Federació, i va assenyalar que el conjunt gironí “és un molt bon equip, té sis jugadors amb el primer equip entrenant, alguns ja han debutat, i és un rival molt fort. Fan un futbol de nivell, saben molt bé el que fan, són jugadors molt desequilibrants”. També va detallar que el Girona “B” és un equip “dominador” i considera que “és el rival més difícil de tots els que hem jugat fins ara”.
Un rival com aquest
Tot i això, l’entrenador del Terrassa FC va recordar que “nosaltres juguem a casa nostra, amb la nostra gent i ja tenim ganes de trobar-nos un rival com aquest, fort i potent, i ensenyar del que som capaços”. Alsina també va manifestar que confia que la falta d’encert mostrada en molts dels partits d’enguany canviï i va dir que “els gols és una qüestió de confiança de tot l’equip, no solament dels davanters, perquè tots ataquem i tots defensem i segur que hi haurà un moment que això es destaparà”. “Esperem que sigui aviat”, va afegir el tècnic maresmenc.
El defensa malagueny Fran Moreno, titular indiscutible a l’equip, va apuntar que ara toca treure’s del cap les dues derrotes que ha patit l’equip i “hem de treballar únicament per a la lliga i anar pels tres punts en el partit de diumenge”. El jugador del Terrassa FC també va declarar que “en aquesta categoria crec que és una cosa primordial que un equip sigui compacte, que sigui aguerrit, que intenti deixar sempre porteria zero, que al llarg de la temporada és el que et donarà molts punts”.