El CD Terrassa no pot badar dissabte amb el Carpesa

Tenen els tres representants egarencs de la Divisió d’Honor masculina rivals teòricament assequibles en aquesta tercera jornada de la lliga de Divisió d’Honor masculina de hockey. Dissabte a les 15 hores, el CD Terrassa rebrà a les Pedritxes un CH Carpesa que va pujar l’estiu passat a la màxima categoria per primera vegada a la seva història. “No ens podem refiar en absolut. Ens enfrontem a un rival teòricament senzill, però en aquesta mena de partits, l’aspecte mental acostuma a ser molt important. Caldrà que sortim concentrats i fem bé les coses”. Són paraules de l’entrenador del conjunt de les Pedritxes Ignasi Freixa, que buscarà el tercer triomf seguit d’un equip que ha sumat sis punts dels sis possibles.
A la primera jornada, els egarencs es van imposar per 4 a 1 al Taburiente canari, mentre que a la segona van sumar també els tres punts en el derbi, al camp del Club Egara, després de guanyar per 3 a 4. Els valencians, per la seva banda, van estrenar-se perdent per 3 a 0 a Santander contra el Tenis, però diumenge passat es van desfer per 3 a 2 de l’altre conjunt càntabre, el Sardinero.
Una victòria situaria de manera momentània els de les Pedritxes com a líders en solitari de la competició. Estan empatats a sis punts amb un Tenis que visitarà una hora més tard al Sardinero.
L’Atlètic té cinc baixes
Diumenge a les 12.30, l’Atlètic Terrassa rebrà al camp Josep Marquès al FC Barcelona que, igual que Sardinero i Taburiente, encara no ha puntuat. Tot i les baixes, l’equip que prepara Albert Lis no hauria de tenir problemes per fer que els tres punts es quedin a Can Salas.
Lis va recuperar la setmana passada a Sam Cortès, però encara són baixa Jordi Bonastre (que es perdrà tota la primera volta), Jan Valldeperas, Joan Dalmases, Nil Recasens i Santi Martín. El conjunt de Can Salas va estrenar-se perdent per 3 a 1 a Sant Cugat contra el Júnior, però diumenge passat va aconseguir un triomf de mèrit, 4 a 3 davant del Polo.
L’únic conjunt terrassenc que juga fora és el Club Egara, que juga també diumenge, a les 12.45, a las Palmas de Gran Canària davant del cuer, un Taburiente que encara no ha puntuat, ha marcat només dos gols i n’ha encaixat 12. Pol Gispert es perdrà el partit per motius personals, mentre que Pol Torres i David Rodríguez continuen lesionats.
Atlètic-Júnior a la lliga femenina
A la lliga de Divisió d’Honor femenina, el duel més atractiu de la jornada enfronta diumenge a les 10.30 a Can Salas l’Atlètic amb el Júnior. Aquests dos equips i el Club de Campo estan al capdavant de la classificació amb sis punts. Júlia Calvó serà baixa, mentre que Sílvia Bonastre recupera a Marta Grau per a aquest enfrontament. “Ens enfrontem a un rival directe. És d’aquells partits que tothom vol jugar”, explica Bonastre.
L’Egara buscarà la primera victòria diumenge a les 11 a casa contra el Sardinero, igual que el CD Terrassa, que visita el Tenis a les 12.