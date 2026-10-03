Protecció Civil avisa d'un temporal "excepcional" amb un possible "mini-huracà" i recomana suspendre activitats

Protecció Civil ha alertat aquest dissabte d'un temporal "excepcional" que fins i tot podria provocar la generació d'un "mini-huracà mediterrani" a Catalunya en les pròximes hores. En una roda de premsa, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicat que s'enviarà un ES-Alert a les comarques amb més risc, que són bona part de les del litoral català central i nord-est, així com algunes de la Catalunya Central, per alertar de la perillositat de l'episodi. A més, el Govern anunciarà en les pròximes hores mesures que estaran vigents entre els 8 del vespre i diumenge al migdia. Solé ha recomanat suspendre activitats amb concentracions de gent, a l'exterior o que impliquin mobilitat. "No és el moment", ha avisat.
Les comarques amb l'avís vermell, el més alt, són: Alt Empordà, Baix Empordà, Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Selva, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Osona, Ripollès, Tarragonès i Moianès.
Santi Segalà, del Servei Meteorològic de Catalunya, ha avisat que es poden produir "aiguats importants", de forma generalitzada i agreujada cap al final del dia. "Hem emès avisos de situació de perill, tots tres perills estan en vermell", ha indicat, remarcant "l'excepcionalitat" de l'episodi.
Imma Solé ha explicat que el pla Inuncat torna a estar en fase d'emergència. "Ja estem preparant mesures, demanarem a la població que evitin la mobilitat", ha avançat la subdirectora de Protecció Civil.
Segons ha dit, l'ES-Alert s'enviarà a les comarques afectades perquè "la població tingui clar que aquest vespre i nit, i demà, tindrem una situació de perillositat de sis sobre sis, amb afectació generalitzada".
De fet, aquesta tarda es preveu que el president de la Generalitat, Salvador Illa, presideixi una reunió de seguiment del pla Inuncat a la sala Cecat d'Interior per fer seguiment de les pluges, i que a les 17.00 comparegui la consellera, Núria Parlon.
Les mesures que es decretaran afectaran des de les 8 de la tarda fins a les 14.00 hores de diumenge. El gruix de les afectacions es preveu especialment de nit i matinada.
En tot cas, Protecció Civil ha remarcat que cal suspendre activitats que comportin mobilitat, ja que aquesta podria provocar "perillositat". A més, també diuen que cal valorar ajornar activitats en "espais oberts".
De fet, el Sindicat de Llogateres ja ha anunciat la suspensió de la manifestació per l'habitatge que estava prevista per aquest vespre entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.