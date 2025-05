L’ascens passa per guanyar a Sabadell

Acostumat a anar guanyant categories amb gran voracitat, el primer equip de l’Handbol Ègara té moltes possibilitats d’aconseguir d’aquí a deu dies l’ascens a la Lliga Catalana Or.

L’equip entrenat per Santi Feiner ocupa ara per ara la cinquena posició a la Lliga Catalana Argent amb els mateixos 33 punts que acumula el quart classificat, el Ràpid Cornellà. Quan queden només dues jornades per disputar, suma un total de 17 victòries, un empat i deu derrotes. En aquesta categoria pugen els tres primers classificats, però el quart també podria ascendir. Ja ho han aconseguit de manera matemàtica l’Handbol Bordils “B”, que ja és campió de lliga amb 45 punts, i el Sant Martí Adrianenc “B”, que en té 40. La lluita per la tercera posició serà ferotge en les dues jornades que resten. Qui sembla més ben posicionat és el Sabadell, tercer amb 35 punts. Però el quart i el cinquè, Ràpid Cornellà i Ègara, empatats a 33 punts, tenen molt a dir.

De cara a les aspiracions dels de Santi Feiner, guanyar aquest diumenge a les 19.30 hores el derbi vallesà contra el CA Sabadell al pavelló de Can Balsach és fonamental. Fins i tot acabant quarts podrien pujar, ja que el primer equip del Sant Martí Adrianenc ha baixat i el filial no podrà pujar.

Diumenge, partit clau a Sabadell



Guanyant a Sabadell, l’Ègara li prendria el tercer lloc al Sabadell, ja que al partit de la primera volta, els de Feiner es van imposar per 37 a 31 a Sant Llorenç. Caldria, però, que els de Cornellà no guanyessin a la pista del Sant Joan Despí “B”. Si ho fessin, hi hauria un triple empat a 35 punts en la lluita per la tercera plaça, que se solucionaria el diumenge 18 de maig en la darrera jornada, on els egarencs reben el cuer, un Esplugues “B” ja descendit.

En els seus deu anys d’existència, l’Handbol Ègara ha passat de Quarta Catalana a Lliga Catalana Argent. Si puja a la Lliga Catalana Or, hauria sumat sis ascensos en només deu anys. L’equip està pendent que el Tribunal Català de l’Esport li torni els quatre punts que va perdre per una presumpta alineació indeguda.

Un altre descens per a l’Handbol Terrassa?

Ben diferent és la situació de l’Handbol Terrassa, que és a punt d’encadenar el segon descens consecutiu. Ho té molt complicat per evitar baixar, aquesta vegada a Primera Catalana. L’equip d’Andrés Expósito és en zona de descens. És quart per la cua amb 20 punts, a tres de la salvació. L’equip femení ha acabat antepenúltim amb vuit triomfs, un empat i 21 derrotes i també ha baixat. Jugarà a la Lliga Catalana Argent.