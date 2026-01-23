L’Atlètic acollirà la Supercopa Munich

Les instal·lacions de l’Atlètic, a Can Salas, acolliran l’edició de la Supercopa Munich que organitza la Federació Catalana de Hockey, el cap de setmana del 7 i 8 de febrer. El torneig, que en gran part es va crear per omplir un forat competitiu en el calendari provocat pels compromisos de les seleccions nacionals, va començar a disputar-se l’any 2020 i enguany celebrarà la seva cinquena edició. L’any 2024 no es va poder disputar a causa de la sequera i es va reprendre l’any 2025, a les instal·lacions del Club Egara.
La magnitud de la Supercopa Munich es reflecteix en les seves xifres. Hi haurà un total de 18 categories diferents que mobilitzaran més de 700 jugadors i jugadores durant un cap de setmana en què el hockey viurà una festa. Aquesta edició tornarà a tenir la competició de Hockey+ com un dels seus pilars, fet que referma el compromís de la Federació Catalana amb la inclusió i els valors compartits, situant aquestes finals com un dels moments àlgids de la jornada de dissabte.
A la màxima categoria, la Divisió d’Honor, estan establertes les semifinals. A la competició masculina no prendrà part l’Atlètic, ja que està immers en la disputa del Campionat d’Espanya de hockey sala i, aquell cap de setmana, si supera la fase sector, estaria a Ourense jugant la fase final d’aquesta competició. A les semifinals, i en el camp 1 de Can Salas, el Josep Marquès, s’enfrontaran el Júnior FC i el FC Barcelona, a partir de les 11 hores, mentre que en el camp 2 es veuran les cares el RC Polo i el Club Egara, encontre que començarà un quart d’hora després. La final està prevista per al diumenge dia 8 de febrer, a partir de les 13 hores, en el Josep Marquès.
Les semifinals
A la Divisió d’Honor femenina, una de les semifinals de dissabte enfrontarà a les amfitrions de l’Atletic amb el Club Egara, en un derbi que es disputarà en el Josep Marquès, a partir de les 13 hores. En el camp 2, i a les 13.15 hores, buscaran el pas a la final el RC Polo i el Júnior FC. La final es jugarà l’endemà, a partir de les 15 hores i en el camp principal de les instal·lacions de Can Salas.
A la Divisió d’Honor “B” femenina, el títol se’l disputaran el HC Sant Cugat i el segon equip de l’Egara mentre que a la categoria masculina ho faran l’Egara 1935 i el Pedralbes. Totes dues finals es jugaran dissabte.