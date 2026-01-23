L’Atlètic disputa la fase sector de hockey sala a casa

Després de proclamar-se subcampió del Campionat de Catalunya de Divisió d’Honor de hockey sala en perdre contra el Júnior per "shoot-outs" a Can Jofresa, el conjunt masculí de l’Atlètic s’estrenarà aquest dissabte al pavelló de Can Salas en la fase sector del Campionat d’Espanya, que es disputarà entre el divendres 6 i el diumenge 8 de febrer a la ciutat gallega d’Ourense, sota l’organització del CH Barrocas.\r\n\r\nEl conjunt que prepara Roger Pallarols disputarà una de les quatre fases sectors que serviran per decidir els noms dels quatre últims participants de la competició. Avui a les 15 hores disputarà el seu primer partit contra el CH Aridamán de Las Palmas de Gran Canària. A les 20 hores, els terrassencs s’enfrontaran a l’Athletic Coruña gallec. Tancaran la seva participació en aquesta fase sector demà a les 11.15 hores davant del CH Estudiantes 87 de la localitat cordovesa de Puente Genil.\r\n\r\nNomés el primer classificat es classificarà per a la fase final del Campionat d’Espanya, on compartirà grup amb el Júnior, campió de Catalunya, i els guanyadors dels sectors de Màlaga i Llodio.\r\n \r\n