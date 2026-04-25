L'Atlètic elimina el Club de Campo i jugarà diumenge la gran final de la Copa del Rei

L'Atlètic torna a una final de la Copa del Rei. En l'edició 109 de la competició més antiga del hockey espanyol, el conjunt de Roger Pallarols s'ha imposat aquest dissabte per 2 a 1 a Sant Cugat en la primera semifinal davant del Club de Campo madrileny i diumenge a les 11 s'enfrontarà en la gran final al guanyador del duel entre el Polo i el Sanse Complutense.
En un duel molt igualat, els de Pallarols han sabut gestionar els petits detalls i han eliminat els d'Edu Aguilar, que partien com a favorits, especialment per la baixa del seu gran especialista en el llançament de penal, Pepe Cunill. L'Atlètic n'ha llançat sis, per cinc del Club de Campo. Cap d'ells ha acabat en gol.
El matx s'ha posat de cara per als madrilenys quan al segon minut Álvaro Iglesias ha fet el 0 a 1. Els madrilenys, vigents campions de la Copa, han estat superiors en el primer període. A partir del segon, però, els de Can Salas han passat a dominar la bola i a imposar el seu hockey gràcies a l'excel·lent pressió que han mostrat i a les ràpides sortides en atac. Com més avançava el partit, més favorit semblava l'Atlètic. S'ha arribat al descans amb el mínim avantatge per als d'Aguilar.
Gran reacció terrassenca
Només s'havien disputat 27 segons del tercer acte quan un clar stroke ha permès Quim Malgosa empatar el partit. L'escenari que s'ha obert ha estat completament diferent. L'Atlètic ha estat un equip valent, voluntariós i treballador, per bé que el Club de Campo ha generat també perill en accions puntuals. L'equip terrassenc, però, ha sabut patir. S'ha defensat amb ordre, però li ha mancat encert en el penal per sentenciar el duel. La majoria dels seus llançaments han estat combinats.
A falta de vuit minuts per arribar al final, quan els "shoot-outs" semblaven ja inevitables, una gran passada des de l'esquerra d'Ignacio Nepote ha estat rematada pel davanter Oriol Campos, que ha marcat per sota les cames del porter madrileny Rafa Revilla. Ho ha intentat el Club de Campo fins al final, però els de Can Salas han pogut mantenir un 2 a 1 que els permet aspirar al seu dissetè títol de Copa. Els de Can Salas van guanyar el seu darrer trofeu en aquesta competició l'any 2022 a Barcelona.