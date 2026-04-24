L’Atlètic es desfà del CD Terrassa a quarts de la Copa del Rei

A diferència de l’any passat, l’Atlètic s'ha classificat aquest divendres per a les semifinals de la Copa del Rei que es disputa al camp del Júnior de Sant Cugat en superar per 1 a 2 el CD Terrassa en el derbi terrassenc dels quarts de final de la Copa del Rei. La primera meitat ha estat de control dels de Can Salas, per bé que el migcampisme ha estat la tònica dominant. L’Atlètic s’enfrontarà dissabte a les 10 hores al Club de Campo, que ha derrotat en el segon duel de semifinals per 1 a 0 al FC Barcelona gràcies a un solitari gol d'Álvaro Iglesias.
Al minut 12 de joc, el davanter Xavi Castelló ha aprofitat una jugada embolicada dins l’àrea per batre per primera vegada el porter del CD Terrassa Joaquín Ángel Ríos en un llançament de “push”.
Han intentat reaccionar els de Jordi Fitó, però s'ha arribat al descans amb el mínim avantatge per als de Roger Pallarols.
Veient-se per darrere en el marcador, el CD Terrassa ha sabut reaccionar a la represa. Al minut 40, però, ha encaixat el segon gol del partit en una rematada de revés de Roger Figa, que ha aprofitat a la perfecció una acció de superioritat momentània de l’Atlètic.
El 0 a 2 ha estat un cop fort per a un CD Terrassa que ha començat a arriscar per tal d’equilibrar el marcador. Borja Soler ha disposat d’una bona oportunitat per tal de retallar distàncies, però el seu llançament ha acabat rebutjat pel porter de l’Atlètic Lukas Palau-Ribes. En una altra acció, una rematada de Biel Roca s'ha quedat damunt la línia de gol i també ha acabat sent rebutjada.
Reacció del CD Terrassa
L’Atlètic s'ha defensat amb ordre a la segona meitat i ha pogut ampliar fins i tot l’avantatge en un llançament de penal-córner. El CD Terrassa n'ha disposat de tres, un d’ells combinat.
Quan faltaven poc més de cinc minuts per al final, els de Jordi Fitó han retallat distàncies. Un llançament de penal ha desembocat en stroke i el davanter Pau Petchamé s'ha encarregat de batre el porter suplent Joan Ramon Giménez. Dos minuts després, Petchamé ha tingut l’oportunitat de forçar els “shoot-outs”, però en aquesta ocasió, Lukas Palau-Ribes acabaria aturant la bola en el segon stroke. Ja no quedava temps per a més i l’Atlètic s'ha acabat classificant per a les semifinals.