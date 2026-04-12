L'Atlètic i el CD Terrassa perden i l'Egara empata a la lliga femenina

Mala jornada per als equips terrassencs de la lliga de Divisió d'Honor femenina de hockey. L'Atlètic ha perdut per 0 a 2 a Can Salas davant del líder, Club de Campo; el CD Terrassa ha caigut per 3 a 0 a Santander davant del Tenis; i el Club Egara només ha pogut rescatar un punt en la seva visita al camp del Polo en aquesta dissetena jornada.
Al Josep Marquès, el Club de Campo s'ha mostrat superior a un Atlètic que només ha sabut posar-lo en complicacions al tram final. Abans, dos penals-córner combinats transformats per Flo Amundson i Candela Mejías han establert un 0 a 2 que ja no es mouria.
A Barcelona, Anna Borràs ha aprofitat un altre llançament de penal per fer el 0 a 1 del Club Egara davant del Polo, però les barcelonines han acabat empatant gràcies a una diana de Josefina Rubenacker al minut 44.
Tampoc ha pogut el CD Terrassa sumar en aquesta jornada la seva primera victòria. Ha caigut per 3 a 0 a Santander davant d'un Tenis que s'ha avançat als 19 minuts mitjançant Celia Gutiérrez-Liébana, que ha fet també el segon cinc minuts després. Al 55, Michelle Fillet ha establert el 3 a 0 definitiu.
Quan falten cinc jornades, el Club de Campo continua liderant la classificació amb 44 punts, per 39 del Club Egara, 38 del Sanse Complutense i 33 del Júnior. L'Atlètic s'ha situat cinquè també amb 33, seguit del Polo, sisè amb 26. A la part baixa de la taula, el CD Terrassa segueix penúltim amb només 5 punts, vuit menys que el Sardinero i dos més que el cuer, Castelldefels.