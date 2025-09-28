L'Atlètic pateix per endur-se el derbi femení contra el CD Terrassa

La tercera jornada de la lliga de Divisió d'Honor femenina ha deparat un derbi entre l'Atlètic Terrassa i el CD Terrassa. Les de les Pedritxes han posat les coses difícils a les de Can Salas. S'han avançat en el marcador i han tingut fins a les cordes el subcampió de lliga, però han acabat cedint per 2 a 1 al tram final gràcies a dues dianes de la internacional Sofía Rogoski, la millor del seu equip.
El primer gol del conjunt que prepara Stefi Piris ha arribat al minut 10, quan Nonna Vancells ha transformat un penal-córner en el tercer dels quatre llançaments que ha forçat un defensiu CD Terrassa. Les de Sílvia Bonastre han dominat el partit, intentant generar arribades a l'àrea, però la bona defensa de les visitants ho impedia. S'ha arribat al descans amb el mínim avantatge del CD Terrassa. A la represa, Sofía Rogoski ha anotat dues dianes en només cinc minuts que han servit per capgirar el marcador. Ha desviat una bola per empatar al minut 39 i en un rebot de penal ha fet el 2 a 1 definitiu al 44.
El CD Terrassa s'ha oblidat de defensar al darrer quart i ha buscat l'empat a la desesperada. L'Atlètic ha pogut fer el tercer, però també ha pogut encaixar el gol de l'empat.
El Club Egara, per la seva banda, ha golejat per un contundent 1 a 6 a Santander davant del Sardinero. Les de Joan Vidal han dominat el matx amb absoluta comoditat. Natàlia Vilanova de jugada i Maialen García de penal-córner han situat un avantatge de dos gols a l'electrònic abans del descans. A la represa, Marta Grau, Mireia Herrero de penal, Sofía Keenan i de nou Maialen García de penal han establert el 0 a 6. El gol de l'honor de les càntabres l'ha anotat Amparo Correa al minut 53.