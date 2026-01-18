L'Atlètic perd el Campionat de Catalunya de hockey sala per "shoot-outs"

El Júnior de Sant Cugat ha reeditat el títol de campió de Catalunya de hockey sala. S'ha imposat a l'Atlètic Terrassa a la tanda de "shoot-outs" per 1 gol a 2 en la final de la competició, que s'ha disputat aquest diumenge a la tarda al pavelló municipal de Can Jofresa. El matx ha acabat amb empat a tres.
La final ha estat igualadíssima, amb alternatives constants en el marcador. Hi ha hagut fins a nou targetes, cinc d'elles grogues, el que ha fet que en alguns moments del partit els de Roger Pallarols arribessin a jugar amb doble superioritat.
El santcugatenc Ferran Muñoz ha inaugurat el marcador de penal-córner al minut 8. A l'11, ja al segon quart, Oriol Campos ha transformat l'stroke provocat per Santi Martín. Albert Serrahima ha fet l'1 a 2 al minut 14 en uns instants de domini del Júnior.
S'ha arribat al descans amb el mínim desavantatge per als egarencs, que han empatat al minut 27 amb un golàs de penal de Quim Malgosa.
Ambdós conjunts han continuat arriscant. Per primera vegada en tot el partit, l'Atlètic s'ha posat per davant en el marcador en el minut 33 amb una diana d'Oriol Campos. Ha passat a jugar el Júnior sense porter quan faltaven quatre minuts i li ha funcionat, ja que Nico Mustarós ha establert el 3 a 3 definitiu. El porter Joan Ramon Giménez ha evitat que els de Fede González guanyessin en signar una gran aturada a xut d'Oriol Serrahima.
En els "shoot-outs", el Júnior, que acollirà enguany la Copa d'Europa, s'ha imposat per 1 a 2. Arnau Gutiérrez ha fet l'únic gol de l'Atlètic, mentre que Marc Escudé i Quim Malgosa han fallat. Pels santcugatencs han marcat Aleix Bozal i Oriol Serrahima, que ha fet el gol de la victòria.
En el partit pel bronze, el Club Egara s'ha imposat per 9 gols a 7 al Sant Cugat.
L'Atlètic, subcampió femení
Molt menys equilibrada ha estat la final femenina, que s'ha adjudicat el Júnior de Sant Cugat en batre l'Atlètic per un contundent marcador de zero gols a sis. Les santcugatenques han estat superiors.
La jugadora terrassenca del Júnior Marta Alcaraz ha anotat tres dels sis gols del seu equip. Els altres han estat obra de Clara Pérez, Anna Serrahima i Mònica Hernández. Al minut 2, les de Sant Cugat ja manaven per 0 a 3. Han arriscat les de Can Salas treient la portera de la pista, però el matx ha acabat amb una golejada encara més àmplia.