L’Atlètic rep diumenge el líder, Club de Campo

Després de l’aturada de Setmana Santa, aquest cap de setmana es disputarà la setzena jornada de les lligues masculina i femenina de Divisió d’Honor de hockey. Tots els partits se celebraran diumenge.
Pel que fa a la competició femenina, l’Atlètic Terrassa afronta a les 12 hores al camp Josep Marquès el duel més complicat dels sis que li queden per certificar la seva classificació per a la “final-four”. Rebrà un Club de Campo amb qui va perdre per la mínima (1-0) en el partit d’anada celebrat a Madrid. El conjunt que prepara Pablo Usoz arriba després de classificar-se quart a la fase final de l’Euro Hockey League. És líder en solitari de la lliga amb 41 punts i només ha cedit una derrota, per 1 a 0 al camp del Júnior.
El conjunt local, entrenat per Sílvia Bonastre, veu la seva quarta posició amenaçada per un Júnior, que rep el Sardinero. Acumula quatre victòries seguides i li té guanyat l’”average” a les de Can Salas. A la primera volta van empatar a tres i a la segona van guanyar les santcugatenques per un contundent 4 a 1. Per tant, una derrota de les egarenques combinada amb una victòria del Júnior relegaria l’Atlètic a la cinquena posició.
Tampoc no ho tindrà senzill el Club Egara, que defensarà la segona posició a les 13 hores al camp d’un Polo que és a vuit punts de distància de la quarta plaça. A la part baixa, el CD Terrassa, que continua buscant el seu primer triomf a la lliga, visitarà a les 11 el setè, Tenis.
Partits decisius a la lliga masculina
Pel que fa a la lliga masculina, un total de sis equips continuen aspirant a les quatre primeres posicions. Els dos primers, Polo i Club de Campo, estan a 12 i nou punts del tercer i estan virtualment classificats. Atlètic i Sanse Complutense en tenen 30 i Club Egara i Júnior 28.
L’Egara visita a les 11 el Polo, líder amb 42 punts, mentre que l’Atlètic jugarà a les 13 hores a Santander davant del Tenis, novè. El CD Terrassa, setè, no hauria de tenir problemes per desfer-se a les 10.30 del penúltim classificat, el Sardinero.