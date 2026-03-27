L’Atlètic se la juga davant del Júnior

Sis equips mantenen les seves aspiracions de disputar la “final-four” pel títol de la lliga de Divisió d’Honor masculina de hockey. Dos d’ells s’enfrontaran diumenge a les 12 hores al camp Josep Marquès en un matx en el qual tots dos s’hi juguen molt. El tercer classificat, l’Atlètic Terrassa de Roger Pallarols, es veurà les cares amb el sisè, un Júnior de Sant Cugat que entrena el terrassenc Oriol Torras, que seurà a partir de la temporada vinent a la banqueta del Club Egara.
L’Atlètic té dos punts més que el Júnior a la classificació i no pot deixar escapar la possibilitat de deixar un rival directe cinc punts per sota. Els de Can Salas s’han deixat punts importants a casa. Venen de perdre dissabte passat per 1 a 2 contra un altre rival directe a casa, el Club de Campo i van caure davant del Club Egara per idèntic resultat. No poden cometre més errades si volen continuar aspirant a la lluita pel títol. I més quan els tres partits següents els disputarà com a visitant. L’enfrontament de la primera volta va acabar amb empat a dos gols.
Els santcugatencs, per la seva banda, no es troben en el seu millor moment. El passat cap de setmana no van passar de l’empat en els seus dos enfrontaments a casa, davant del CD Terrassa i el Club de Campo.
El Club Egara rep al cuer
Per la seva banda, el Club Egara no hauria de tenir problemes per sumar diumenge a les 13 hores a l’últim classificat, un Taburiente que ha perdut 13 dels 15 partits que ha disputat. Només acumula un empat i una victòria amb el Sardinero. Al partit de la primera volta disputat a Gran Canària, els de Wilson es van imposar per un contundent 2 a 9.
L’equip que prepara Andrew Wilson ocupa la cinquena posició amb els mateixos 27 punts que el Júnior. Tenen a dos punts de distància l’Atlètic i el Sanse Complutense. Els madrilenys visiten demà al penúltim, el Sardinero.
El CD Terrassa, setè a deu punts del quart, intentarà donar la sorpresa dissabte a les 15.30 al camp del segon, Club de Campo. Els de Jordi Fitó van perdre per 1 a 4 a casa.