L’Egara 1935 serà a la “final-four” pel títol

A l’Estadi Martí Colomer no només es decidiran els noms dels campions de les lligues de Divisió d’Honor el darrer cap de setmana d’aquest mes de maig. Davant totes les mirades del hockey espanyol es disputaran també les “final-fours” de la Divisió d’Honor “B”. Quan queden només dues jornades per tancar la segona fase de la competició, l’Egara 1935 lidera la classificació masculina i ja té assegurada la seva participació en les semifinals de la categoria de plata del hockey espanyol. Encara manté vives les seves opcions el Vallès, que és cinquè a només dos punts del quart, el Sardinero, però amb un calendari clarament favorable. El tercer equip terrassenc present en aquesta segona fase, el Rimas, s’ha quedat ja sense opcions de disputar la “final-four”, ja que és cuer amb 11 punts, a set de distància de la quarta posició quan queden sis punts en joc.

Pel que fa a la Divisió d’Honor “B” femenina, dos equips terrassencs més ocupen posicions de “final-four”. El Vallès és el líder i està també matemàticament classificat per aspirar al títol, mentre que el Club Egara ocupa la tercera posició, amb quatre punts de marge amb relació al cinquè classificat, el Xaloc.

Només el quart i el sisè poden pujar

Convé recordar que cap dels quatre equips terrassencs no podrà ascendir a la màxima categoria per la seva condició d’equips vinculats. En categoria masculina, només dos dels vuit equips que disputen la segona fase tenen opcions de pujar: el Sardinero, que és quart, i el Carpesa, sisè. Arribin o no a la “final-four”, el millor classificat dels dos pujarà de manera directa, mentre que l’altre haurà de disputar la promoció d’ascens amb el penúltim classificat de la Divisió d’Honor.

A la Divisió d’Honor femenina “B” són més els equips que somien a jugar la temporada vinent a la màxima categoria, exactament la meitat dels vuit integrants d’aquesta segona fase. Aspiren a pujar un equip català, el Castelldefels, i tres valencians: Valencia, Xaloc i San Vicente.

Les semifinals, el divendres 30 al Martí Colomer

L’Estadi Municipal de Hockey Martí Colomer acollirà el divendres dia 30 de maig les semifinals de la Divisió d’Honor “B” tant masculina com femenina. Les dues semifinals masculines es disputaran a les 13.30 i a les 18 hores, mentre que les semifinals femenines tindran lloc a les 15.45 i a les 20.15 hores. El dissabte 31 es disputaran les finals de la categoria. La masculina començarà a les 19.15 hores i la femenina a les 21.15.