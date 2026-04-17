L’Egara ha perdut nou punts en quatre partits i necessita reaccionar contra el Tenis

Queden només cinc jornades i el Club Egara es troba en una situació delicada, a cinc punts de distància de la zona de “play-off”. L’equip que dirigeix Andrew Wilson no pot ensopegar de cap manera aquest diumenge davant la visita del Tenis de Santander, que ocupa la novena posició.
L’equip ha deixat escapar nou punts en els quatre darrers compromisos de lliga després d’empatar contra Sanse Complutense, Sardinero i Taburiente i perdre davant del Polo. El seu entrenador, Andrew Wilson, va donar ahir un toc d’atenció als seus jugadors de cara al duel de diumenge a les 12.45 hores. “Veurem què significa per als nois jugar una “final-four”. Portem massa partits perdent punts. Hi ha actituds que no ens ajuden a guanyar”.
Pepe Cunill, lesionat
A la mateixa hora, l’Atlètic, tercer amb 33 punts, visitarà el Sanse Complutense, que és quart amb 30 i va empatar a dos gols a Can Salas. El duel està marcat per les absències. El migcampista Pepe Cunill es va lesionar als isquiotibials entrenant aquesta setmana amb la selecció i s’estarà unes tres setmanes de baixa. Tampoc seran a la convocatòria Quim Malgosa, Arnau Pérez, Arnau Gutiérrez, Marc Albericio i Joan Tarrés.
Per la seva banda, el CD Terrassa rep dissabte a les 15 hores al líder, un Polo que no coneix la derrota. “Competirem de tu a tu. Ens servirà per preparar la Copa. L’any passat ja els vam guanyar”, assenyala el tècnic Jordi Fitó.