Les bicicletes prenen de nou la plaça Vella

Un any més, les bicicletes van tornar a sortir al carrer. El ciclisme indoor, una de les modalitats esportives més practicades als gimnasos de la ciutat, va abandonar per un dia la soledat de les quatre parets i va omplir de bicicletes estàtiques la plaça Vella, al bell mig de la ciutat.
Unes 360 persones van poder prendre part en les cinc sessions del Cycling Day, pedalant intensament al compàs de la música, davant l’atenta mirada dels espectadors espontanis que van veure la plaça convertida en una gran sala de gimnàs.
La d’enguany va ser la setzena edició d’una activitat ja plenament consolidada dins el calendari esportiu terrassenc. La jornada solidària, organitzada com cada any pel gimnàs Squash 4, va suposar tot un èxit de participació.
Cadascuna de les cinc sessions va ser conduïda des de dalt de la tarima per diversos instructors i instructores de reconeguda trajectòria. El fet més remarcable de l’edició d’enguany va ser l’elevat nivell de participació.
El Cycling Day ha anat creixent pel que fa a participants en els darrers anys. Durant tota la jornada es va viure un ambient festiu i esportiu.
Tot i que els meteoròlegs havien advertit de la possibilitat de pluges, el sol va fer acte de presència durant tot el dissabte. Només cap al tram final, cap a les 19 hores, la pluja va fer acte de presència, però les gotellades que van caure no van posar en perill la continuïtat de l’esdeveniment.
Solidaritat amb Sanfilipo
El Cycling Day va tenir un caràcter clarament solidari. No en va, la recaptació anirà íntegrament per a l’associació Sanfilipo, encapçalada per la terrassenca Belén Zafra, una vegada descomptades les despeses d’organització i muntatge. Es tracta d’una entitat que dona suport a les famílies dels afectats per aquesta malaltia minoritària.
L’organització va anar a càrrec del gimnàs Squash 4, que va comptar amb la col·laboració del Club Natació Terrassa i de l’AMMCycling de Manlleu. El servei d’Esports de l’Ajuntament de Terrassa i l’associació de comerciants Terrassa Centre van participar en l’aspecte logístic.
En acabar la jornada, el màxim responsable, Jordi Font, es va mostrar molt satisfet amb la resposta dels participants. Pensa ja en la dissetena edició, que se celebrarà la propera tardor.