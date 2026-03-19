Taigua invertirà cinc milions anuals fins al 2029 i construirà un nou gran dipòsit a la zona nord

L'empresa municipal Taigua ha projectat una inversió de 5.659.911 euros per a aquest 2026 amb l'objectiu de modernitzar el servei i garantir l'abastament a tota la ciutat. Aquestes actuacions s'emmarquen dins del Pla d'inversions 2026-2029 de la companyia, el qual preveu una dotació econòmica d'uns cinc milions d'euros anuals i la construcció d'un nou gran dipòsit d'aigua a la zona nord. La presentació del full de ruta pels propers quatre anys ha tingut lloc aquest dijous a la seu de Taigua, i hi han participat el tinent d'alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque; la tinenta d'alcalde i regidora de Cicles de l'Aigua, Patricia Reche; i el gerent de Taigua, Pere Mora.
La clau de l'esforç inversor que contribuirà a afrontar inversions extraordinàries de gran envergadura, com ara la construcció d'aquest nou dipòsit al nord de la ciutat i la licitació de la renovació de la xarxa, recau en una injecció de capital extraordinària: l'ingrés de prop de 6,1 milions d'euros derivat del traspàs de la planta d'Abrera a l'empresa pública de la Generalitat, Aigües Ter Llobregat (ATL). Taigua s'autofinança íntegrament mitjançant els seus propis resultats anuals, els recursos acumulats i l'arribada de fons europeus o d'altres administracions públiques, i no rep aportacions de l'Ajuntament.
Segons la regidora de Cicles de l'Aigua, Patricia Reche , les noves inversions hidràuliques a la ciutat es poden afrontar justament "gràcies als recursos acumulats d'anys anteriors i, especialment, als ingressos extraordinaris de 6,1 milions d'euros derivats de la reversió que hem fet de la planta d'Abrera a l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat, l'ATL".
Renovació històrica de les canonades
La partida econòmica més destacada i sostinguda en el temps anirà destinada a la renovació constant de la infraestructura subterrània. Aquest any 2026 s'hi destinaran aproximadament 2,5 milions d'euros. De cara al següent trienni, comprès entre el 2027 i el 2029, la inversió s'incrementarà per fixar-se en els tres milions d'euros anuals. Amb aquest alt volum de pressupost, Taigua assoleix una capacitat de renovació de la xarxa del 2,4%, una xifra que s'alinea amb les recomanacions de l'Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) i que situa la ciutat molt per sobre de la mitjana de l'Estat espanyol, actualment estancada en un 0,2%.
El tinent d'alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque , remarca que aquests fons són "recursos públics destinats a modernitzar la xarxa, reforçar la seguretat del subministrament, avançar en la sostenibilitat energètica i garantir el subministrament d'una ciutat en constant creixement urbanístic que ens ajudarà a detectar les fuites, fer diagnòstics més precisos i complir amb les normatives ambientals europees".
Intel·ligència artificial i fons europeus
En paral·lel a la millora de la infraestructura física, enguany es donarà per finalitzat el projecte EFIAIGUA, una estratègia de transició digital finançada amb fons europeus PERTE. Aquesta aposta per l'eficiència tecnològica inclou una inversió de 170.000 euros aquest 2026 per augmentar la xarxa de sensors i afavorir una recerca molt més activa de les fuites. Aquest desplegament es reforçarà amb partides de fins a 300.000 euros addicionals entre els anys 2028 i 2029.
Per optimitzar el manteniment de les canonades, la companyia municipal ja utilitza un programari d'intel·ligència artificial que analitza la probabilitat que té cada tram de patir una avaria, i així en planifica la renovació de forma automatitzada i eficient. D'altra banda, i per tal de millorar l'atenció als usuaris, Taigua destinarà 300.000 euros durant aquest curs a la instal·lació d'uns 4.000 comptadors de telelectura , una inversió que es consolidarà amb 400.000 euros anuals per al període 2027-2029.
Ofensiva per l'autonomia energètica
L'estabilitat financera i l'operativitat del servei demanen una gran autonomia davant les fluctuacions del mercat elèctric i les possibles fallades de la xarxa. Per mitigar aquests riscos, als dipòsits de Can Boada s'hi invertiran 265.000 euros per instal·lar 713 mòduls fotovoltaics d'autoconsum , els quals proporcionaran una potència de 300 quilowatts i generaran fins a 442.500 quilowatts hora cada any. Al mateix temps, al recinte de Can Poal el pressupost per a l'energia solar s'enfila fins als 152.000 euros per poder col·locar-hi 420 plaques fotovoltaiques d'autoconsum que sumaran una potència de 100 quilowatts i una producció de 223.900 quilowatts hora anuals. Per tal de prevenir talls d'aigua en cas d'apagada general, l'empresa adquirirà un nou generador elèctric valorat en 47.000 euros per assegurar el bombament a les urbanitzacions de les Martines i de Can Palet de Vista Alegre, i substituirà l'antic generador principal de Can Boada amb una inversió de 257.000 euros.
Un dipòsit nou a la Zona Alta-Grípia
L'augment de població ininterromput que viu Terrassa obliga a adaptar contínuament la capacitat d'emmagatzematge de la ciutat. Per tal de garantir l'abastament total en un futur a curt termini, la direcció de l'empresa ha dissenyat la construcció d'un nou dipòsit hidràulic al sector nord de la ciutat, concretament al pis de pressió de la Zona Alta-Grípia.
Aquest projecte de gran envergadura suposarà una inversió de 3,3 milions d'euros que s'executarà entre els anys 2027 i 2028, i culminarà amb unes instal·lacions capaces de retenir 7.000 metres cúbics, una xifra equivalent a gairebé tres piscines olímpiques. Finalment, aquest paquet de grans obres preveu incloure una actuació de 50.000 euros, programada per al 2027, que ha de servir per renovar completament els transformadors elèctrics del recinte de Can Boada.