L’ONCE reconeix l’Ajuntament de Terrassa pels seus anys de compromís amb l’accessibilitat

L’Ajuntament de Terrassa ha estat reconegut amb un dels Premis Solidaris del Grup Social ONCE Catalunya 2026 per la seva tasca en favor de les persones amb discapacitat i la millora de l’accessibilitat. El guardó es va lliurar aquest dimarts al vespre en un acte celebrat a l’Auditori ONCE Catalunya, a Barcelona, presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president de l’ONCE i del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda.
El consistori terrassenc ha estat el guanyador en la categoria d’Administració Pública, en uns premis que reconeixen persones, entitats, empreses, mitjans de comunicació i administracions que treballen per la inclusió social, la normalització, l’autonomia personal i l’accessibilitat universal.
L’ONCE ha posat en valor la trajectòria de l’Ajuntament de Terrassa i el seu compromís amb les persones amb discapacitat. En concret, destaca la feina que es desenvolupa a través de la Taula de discapacitats diverses i accessibilitat i de les seves comissions de treball, així com la voluntat de resoldre incidències i impulsar una millora constant de l’accessibilitat i la supressió de barreres.
L’organització també considera Terrassa un municipi pioner en la creació d’espais de debat i actuació sobre qüestions que afecten les persones i col·lectius amb discapacitat. Segons l’ONCE, aquest model de treball ha fet que altres ajuntaments hagin consultat el consistori terrassenc per conèixer les accions que desenvolupa i poder aplicar-les als seus municipis.
El premi el va recollir la tinent d’alcalde i regidora d’Accessibilitat, Meritxell Lluís, en representació de l’Ajuntament de Terrassa. El consistori ha estat distingit amb l’obra escultòrica Solidaris, símbol dels guardons, que se celebren des de l’any 2001.
Els Premis Solidaris d’aquest 2026 han reconegut també AFATRAC, en la categoria d’institució, organització, entitat o ONG; el projecte de RTVE Catalunya ‘Voluntaris final de vida’, en la categoria de mitjà o projecte de comunicació; Bárbara Martínez, com a persona física, i Nectari Restaurant BCN, en la categoria d’empresa.
Amb el lema ‘Benvinguts a Benviure’, la gala d’enguany ha volgut reivindicar la importància de trobar-se amb els altres, escoltar-se i aprendre a valorar-se i respectar-se. L’ONCE destaca que els premis volen donar visibilitat a persones i iniciatives que desenvolupen una tasca solidària sovint poc visible i reconèixer la seva contribució a una societat més inclusiva.