“L’únic que ens val és guanyar”

El Terrassa FC té per davant tres partits per intentar classificar-se per al “play-off” per pujar de categoria. Aquest diumenge rep a casa el Poblense, la primera de les tres finals que li resten al conjunt que prepara el tècnic Oriol Alsina. Josemi Castañeda, centrecampista de l’equip terrassista, té molt assumit que a hores d’ara, i a tres punts de distància de la promoció per pujar, només val guanyar.
“Arriba el tram final de la temporada, que és el que tots els futbolistes estem esperant, i el de diumenge serà un partit bonic i la sort que tenim és que es juga a casa. L’afrontem amb moltes ganes, i l’equip està preparat i està treballant intensament”, va manifestar el jugador càntabre.
L’equip, a nivell defensiu, no ho està fent gens malament i dels set darrers encontres, sis els ha acabat amb la porteria a zero, però els dos últims tampoc ha pogut marcar. Sobre això, Josemi va comentar que “hem fet sis porteries a zero en set partits, que jo crec que gairebé cap equip en la categoria ho ha aconseguit durant l’any, i això és una cosa que estem fent bé”, si bé va afegir que “és veritat que a dalt ens està faltant aquesta part de decidir bé les accions perquè estem generant, en tots els partits sempre tenim alguna ocasió clara i al final és aquest factor de ser determinant a l’àrea el que et marcarà la diferència”.
El jugador del Terrassa FC va assenyalar que “a hores d’ara ja l’única cosa que ens val és guanyar els partits, així que en defensa estem bé, però a dalt necessitem una miqueta més”. No només és una qüestió dels davanters, va apuntar, “sinó de qualsevol jugador que en el partit estigui en disposició de marcar”. El repte per a aquests tres encontres que resten és “ser més determinants en l’àrea rival”.
Calendari més complicat
A priori, els partits que li queden als d’Alsina són més complicats que els de la resta de rivals per classificar-se per al “play-off”. “És clar que mires el calendari, el que et queda a tu i el que els queda als rivals, perquè al final són tres partits i tots sabem contra qui juga cadascun, però al final, si nosaltres no fem els deures, és igual” si guanyen els uns o els altres, va detallar el migcampista.
Tot i això, va recordar que, al final, “depenem de nosaltres mateixos, i és en el que ens hem focalitzat durant tot l’any, et diria, i ara, per descomptat, que seguim en aquesta línia”. El jugador va afirmar que “hem de pensar en diumenge, que si guanyem segur que seguirem una altra setmana més en la lluita. Si aconseguim els tres punts, segur que ajuda que amb l’Atlético Baleares puguem aconseguir-ne altres tres”.
Josemi: “Animo la ciutat que vingui a ajudar”
Dels tres encontres que encara ha de disputar el Terrassa FC fins a la conclusió de la lliga regular, dos seran a l’Estadi Olímpic. El primer, el d’aquest diumenge, a partir de les 12 hores, contra el Poblense. Josemi Castañeda, centrecampista del conjunt d’Oriol Alsina, considera que el suport dels aficionats pot ser de gran ajudar per a l’equip en aquesta cita. “Al final és importantíssim el paper de jugar a casa o fora, i la veritat que quan l’afició aquí colla, sí que es nota i els rivals ho senten, i nosaltres també”, va dir. Els partits com a locals “han de ser dos partits on s’han de sumar el factor afició i el factor jugar en el nostre camp, i la veritat que des d’aquí jo convido tota la ciutat que, si pot, vingui a ajudar una miqueta, farà que entre tots sigui una miqueta més fàcil”, va manifestar.