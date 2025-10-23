Marc Villarreal debuta al Mundial

El jugador terrassenc Marc Villarreal Vera forma part de la selecció espanyola sub-17 d’handbol que debuta en el primer Campionat del Món de la categoria a Casablanca (Marroc). El seleccionador Raúl Entrerríos el va incloure en la llista de jugadors que participaran en aquesta competició, que comença aquest divendres i que finalitzarà el pròxim 1 de novembre.
L’egarenc, que juga d’extrem esquerre a les files del FC Barcelona va iniciar-se en aquest esport quan tenia cinc anys a l’Escola Ramón y Cajal, posteriorment, va jugar a l’Handbol Egara. L’any 2020 va fitxar pel conjunt barcelonista. Villarreal està a la llista de jugadors que avui s’estrenaran a la ronda preliminar, a partir de les 10 hores, contra Corea.
El segon encontre d’aquesta primera fase serà aquest diumenge, a partir de les 9.15 hores, davant de la selecció de Qatar. El combina espanyol sub-17 tancarà aquesta ronda preliminar enfrontant-se a Tunis, el dimarts dia 28 d’octubre, a partir de les 11.30 hores.
Tots els partits se celebraran en el Complexe Sportif Mohammed V. La resta de participants són Argentina, Brasil, Egipte, Alemanya, Iran, Marroc, Puerto Rico i els Estats Units.