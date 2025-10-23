Va començar jugant de titular en el primer encontre de lliga a Eivissa, però una petita lesió el va deixar fora de combat. En els darrers partits de lliga, el centrecampista càntabre del Terrassa FC Josemi Castañeda ha recuperat un lloc a l’onze inicial i confia a continuar així. “Vaig estar fora d’aquests 15 dies i ara estic aprofitant una mica la confiança que m’està donant entrenador. Estic agafant ritme i a veure si a poc a poc van arribant els resultats que tant volem tots”, va manifestar.
Tot i que pot actuar en diverses posicions del mig del camp, afirma que “en qualsevol sistema i qualsevol formació que tingui dos o tres jugadors pel mig, i en qualsevol posició del mig, és on em sento més còmode”. Josemi, sobre la derrota per 1 a 4 del passat diumenge a casa contra l’Espanyol “B”, va declarar que “els detalls van ser tots en contra nostra, però crec que a pesar del resultat, el joc de l’equip va ser bastant bo, vam tenir bastants ocasions no només per empatar, sinó per guanyar el partit”.
El centrecampista del conjunt terrassista va assenyalar que “sabem que estem fent les coses bé, i que entri o no la pilota al final és un factor de sort que, a vegades, no depèn de nosaltres” i espera que l’equip guanyi el seu primer partit com a visitant a la lliga. “A fora costa una miqueta més treure els resultats perquè al final sempre tots els equips estan tractant de fer-se forts a casa. Tant de bo que aquest dissabte es trenqui aquesta ratxa”, va detallar.
Va admetre que a l’equip li està mancant “una mica de contundència, tant en l’àrea nostra com en la del rival” i va reiterar que “al final, el futbol són detalls i sempre es decideixen en les àrees, tant en el nostre com en la rival, així que sempre cal tenir molta atenció i cuidar cada detall en la nostra àrea i en l’altra”.