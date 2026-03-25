Mariona Girabent vol retirar-se guanyant un títol

Dimarts vinent, l’expedició del Club Egara volarà cap a la ciutat neerlandesa de Den Bosch per disputar dimecres el partit de quarts de final de l’Euro Hockey League femenina. Les jugadores de Joan Vidal s’enfrontarà a les 19.30 hores a l’SCHC de la ciutat neerlandesa de Bilthoven, al nord d’Utrecht. Si guanya, jugarà el divendres 3 d’abril a les 15.30 contra el Braxgata belga. La semifinal serà dissabte 4 a les 18.15, mentre que la gran final es disputarà el dilluns 6 a les 13.45.
Serà la primera participació del conjunt femení de l’Egara a l’EHL, la màxima competició europea de clubs. “Hi anem amb la intenció de gaudir, però també de competir. Ens ha tocat un rival molt difícil a quarts, però si fem bé les coses, pot passar de tot”, explica la portera de l’equip, Mariona Girabent.
La capitana del Club Egara ha decidit posar el punt final a la seva carrera esportiva en acabar aquesta temporada. “Aquest any deixo el hockey. Ho tinc decidit. Són ja 17 anys jugant al primer equip i hi ha moltes més coses a fer a la vida. La temporada passada ja m’ho havia plantejat, però va poder més la il·lusió de jugar l’EHL amb el club de la meva vida. La veritat és que aquest any, sabent que és l’últim, l’estic vivint amb una gran intensitat”. I afegeix: “Estaria bé retirar-se guanyant un títol. L’any passat vaig guanyar la Copa. A veure si ara podem amb la lliga”, assenyala.
Li queden encara per davant dos mesos intensíssims. Per Setmana Santa disputarà l’EHL a Den Bosch, del 24 al 26 d’abril la Copa de la Reina a Sant Cugat i els dies 30 i 31, si l’equip es classifica, la “final-four” de la lliga.
“Hem fet tres mesos com de pretemporada que han estat molt durs, però ara estem ja enfocades a fer les coses bé en aquest tram final de temporada. Estem segones a la lliga, però cada setmana és una autèntica final per arribar a la “final-four”. El nivell és molt alt i entre cinc o sis equips ens juguem les quatre places”, assenyala la portera terrassenca.
L’Egara es va guanyar el dret a competir a Europa després de la Copa de la Reina aconseguida el 30 de març. Dilluns farà un any. Precisament per aquest títol van obtenir el premi al millor equip de l’any a la Gala de l’Esport celebrada dimarts al Teatre Principal. “No ens ho esperàvem. De fet, no sé si encara som capaces de dimensionar el que va suposar aquell títol”, comenta.