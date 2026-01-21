Matadepera rebrà el ral·li de Montecarlo

El Ral·li Monte-Carlo Historique, una de les competicions de regularitat per a vehicles clàssics més prestigioses del món, passarà enguany per Matadepera. Serà el diumenge 1 de febrer a la tarda.
Després de sis anys, Barcelona recupera el seu protagonisme en aquesta competició. El diumenge dia 1, l’avinguda de la Catedral de la ciutat comtal es convertirà en l’escenari de la sortida del ral·li, que arriba a la seva vint-i-vuitena edició. Aplegarà pilots, copilots i aficionats entorn d’un esdeveniment històric.
La cursa passarà per Matadepera entre les 15 i les 16 hores per la carretera de Sabadell, transcorrerà pel carrer de Sant Joan fins a la plaça de Sant Jordi, travessarà el pont de la carretera de Talamanca i des d’allí enfilarà cap a Manresa.
L’Automobile Club de Monaco (organitzador de la prova) i el RACC han arribat a un acord que permet recuperar una tradició de 18 anys consecutius, en què Barcelona va ser una de les seus habituals del ral·li. 28 equips han triat la ciutat com a punt d’inici del seu recorregut de concentració.
Entre els participants destaquen 14 equips espanyols, set francesos, tres argentins i representants d’Andorra, Itàlia, Àustria i Bèlgica. La representació més destacada serà la del tàndem format per Luis Climent i Carles Jiménez, que l’any passat va aconseguir el segon lloc en la categoria absoluta del Ral·li Monte-Carlo Historique pilotant un BMW 323i de l’any 1981. Les marques amb més presència a la prova són Porsche (amb vuit models 911 i un 914), seguides d’Autobianchi i Volkswagen.
Sis punts de sortida
Barcelona serà un dels sis punts de sortida oficials d’aquesta edició, juntament amb John O’Groats (Irlanda), Bad Homburg (Alemanya), Monte-Carlo, Reims (França) i Torí (Itàlia).
Després de prendre la sortida a Barcelona, els participants recorreran carreteres del Vallès fins a arribar a Manresa, on hi haurà un control de pas.
Continuaran fins a Puigcerdà abans d’entrar en territori francès. Les diferents caravanes es reuniran a Valence el dilluns 2 de febrer per iniciar, l’endemà, el tram competitiu d’una prova que s’allargarà fins a la matinada del divendres 6 de febrer. El ral·li inclou 18 proves de regularitat, repartides en cinc etapes.
Enguany hi ha diverses novetats destacades: una ampliació dels cotxes admesos (automòbils que haguessin participat al Monte-Carlo entre 1911 i 1986), dues mitjanes de velocitat amb classificacions diferenciades, sis ciutats de sortida i trams de regularitat en carreteres tancades al trànsit.