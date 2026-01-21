Maximo Pablos rep el Premi Noel Otero

LaFACT Cultural ha acollit aquest dimecres al vespre la presentació oficial de la 26a edició de la Mitja Marató Internacional de Terrassa i de la 20a Cursa Santi Centelles, que se celebraran l’1 de febrer. L’acte ha començat amb un minut de silenci en record de les víctimes dels darrers aiguats i dels accidents ferroviaris de Gelida i Adamuz, abans de donar pas al vídeo promocional de la prova.
El mànager de la cursa,
Isaac Otero, ha reivindicat el paper de la Mitja de Terrassa com “una de les tres millors del país” i ha destacat el seu caràcter internacional: “És la mitja més internacional, amb atletes de més de 50 països”. En aquest sentit, el vicepresident de l’organització, Rafael Morillo, ha subratllat el pes creixent de les inscripcions estrangeres: “El 22-24% provenen d’altres països” i, a deu dies de la cursa, ja s’han superat les xifres rècord, amb un increment d’inscripcions proper al 30% respecte a l’any passat. L’organització preveu acostar-se als 4.000 participants entre les dues proves, amb corredors de cinc continents diferents.
Un altre dels eixos de la presentació ha estat l’aposta per una cursa cada vegada més accessible. En aquest sentit, s'ha definit Terrassa com a “capital de la diversitat funcional” i s'han explicat les millores impulsades per facilitar la participació de tothom, especialment a la Santi Centelles, que
avançarà la sortida a les 9.30 hores. En aquesta línia, la tinenta d'alcalde i regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, ha defensat que “no volem que ningú quedi exclòs” i ha remarcat que “som nosaltres els que ens hem d’adaptar”, destacant la Mitja com a exemple de sinergia entre esport i inclusió.
Els grans favorits per a guanyar la Mitja Marató de Terrassa són l’egarenc
Jaume Leiva i la barcelonina Cristina Silva. Leiva ha ofert una anàlisi minuciosa del recorregut, advertint que “els primers quilòmetres fan força pujada” i que l’avinguda del Vallès, una de les parts més dures i exigents, “pot decidir la cursa”. També ha destacat el tram final: “L’arribada a la Rambla d’Ègara és espectacular”. Silva, per la seva banda, no ha competit mai a Terrassa. “M’han dit que és un circuit molt dur”, ha apuntat la barcelonina. Cal destacar que Anna Plana serà la primera persona que correrà totes dues proves: la Mitja Marató i la Santi Centelles.
Durant l’acte també s'ha presentat la samarreta oficial i la medalla, inspirada en la
Masia Freixa i que serà lliurada a tothom qui acabi la prova. També s'ha anunciat que el parc dels Catalans acollirà un “village” amb un camió-escenari. D'altra banda, l'acte celebrat a LaFACT ha comptat amb tres actuacions del cantant manresà Salva Racero.
El cantant manresà Salva Racero, amb la samarreta oficial de la cursa
El moment més emotiu ha estat, com cada any, l’entrega del
Premi Noel Otero. Enguany, ha estat reconegut amb aquest guardó Maximo Pablos, membre de l’organització des dels inicis i responsable dels tràmits federatius i de llicències. Ernest Corbella i Andreu Ballbé, també premiats
A més del Premi Noel Otero, la gala també ha servit per reconèixer altres figures clau vinculades a la història de la cursa. D’una banda, s'ha homenatjat
Ernest Corbella, que forma part del selecte grup d’atletes que han participat en totes les edicions de la Mitja Marató de Terrassa. De fet, l’any passat van premiar els altres dos atletes que mai s’han perdut aquesta cita: els egarencs Marc Otero i Toni Jurado. D’altra banda, s'ha distingit el cronometrador i atleta olímpic Andreu Ballbé, en reconeixement a la importància d’un sistema de mesurament precís en una competició d’aquest nivell.
El cronometrador i atleta olímpic Andreu Ballbé ha estat reconegut
