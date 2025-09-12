Mor amb 92 anys el soci número 1 del CN Terrassa

Aquest dijous ha mort amb 92 anys el soci número 1 del Club Natació Terrassa, Isidre Galí Llobet. Era el soci més antic de l’entitat terrassenca des de fa diversos anys. Nascut l’any 1933, aquest mes de març va fer 73 anys que va entrar a formar part de l’entitat.\r\n\r\nEra un habitual de la piscina del CN Terrassa, per bé que en els darrers anys no la freqüentava tant com de jove, quan hi anava “cada dia”, tal com va explicar en una entrevista concedida als mitjans del club. Isidre Galí ha estat testimoni de gairebé tots els canvis de la història del club.\r\n\r\nLa natació va ser sempre el seu esport predilecte, especialment els salts. De fet, va competir en aquesta modalitat. Va ser també jugador de pilota mà. L’any 1969 va guanyar el campionat de Festa Major.\r\n\r\nLa cerimònia fúnebre tindrà lloc aquest dissabte a les 11 hores a l'Espai Temple del cementiri municipal de Terrassa.\r\n