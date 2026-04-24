Només tres equips catalans continuen vius a la Copa

Les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat acolliran aquest cap de setmana les semifinals i les finals de la 109a edició de la Copa del Rei i de la 41a de la Copa de la Reina. Dos equips terrassencs, un barceloní, quatre madrilenys i un canari aspiren a guanyar els títols. Els dos equips del club amfitrió, el Júnior de Sant Cugat, han caigut eliminats per "shoot-outs" a quarts de final.\r\n\r\nSemifinals de la Copa del Rei: Atlètic-Club de Campo i Polo-Complutense\r\n\r\nDissabte a les 10 hores, Atlètic i Club de Campo disputaran la primera semifinal de la Copa del Rei. A les 12.15, el Polo i el Sanse Complutense disputaran la segona semifinal. Els de Ramon Sala van batre per 1 a 0 el FC Barcelona, mentre que els madrilenys van empatar a un amb el Júnior i van guanyar els “shoot-outs”. La final serà diumenge a les 11, mentre que a les 9 es jugarà el duel pel bronze.\r\n\r\nSemifinals de la Copa de la Reina: Egara-Complutense i Club de Campo-Taburiente\r\n\r\nPel que fa a la Copa de la Reina, el representant egarenc serà el Club Egara, que defensarà aquest cap de setmana a Sant Cugat el títol assolit l’any passat al Pla del Bon Aire. Dissabte a les 14.30 hores, Egara i Sanse Complutense jugaran la primera semifinal. La segona enfrontarà a les 16.45 el Club de Campo amb el Taburiente. Les madrilenyes van empatar ahir a tres gols amb les amfitriones del Júnior, però es van acabar imposant per 3 a 1 per “shoot-outs”, idèntic resultat que les canàries davant les barcelonines. La final començarà diumenge a les 13. A les 9.15 es jugarà el duel pel bronze.\r\n