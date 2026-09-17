Nova cita amb el hockey més solidari

El 6 de juny del 2009, es va posar en marxa al Club Egara una iniciativa que va partir del món del hockey terrassenc per ajudar els nens i joves més desafavorits, finançant diferents projectes solidaris, quatre per any. Dissabte, les instal·lacions de l’Atlètic Terrassa Hockey Club a Can Salas acolliran la quinzena edició d’un Torneig Hockey Solidari (THS) que s’ha consolidat ja com una de les iniciatives solidàries de referència al país.
Amb la implicació dels cinc clubs locals de hockey (Club Egara, Atlètic, CD Terrassa, Línia 22 i Matadepera 88), 450 voluntaris, 900 col·laboradors i ja més de 470.000 euros recaptats, el THS continua de manera incansable en la seva idea fundacional d’utilitzar l’esport com a eina de transformació social.
La gran cita és dissabte entre les 9.30 i les 17 hores, enguany a Can Salas. La passada edició s’hi van inscriure 437 participants i enguany s’espera arribar als 500. La majoria dels participants prendran part en un torneig de hockey en un terç de camp, agrupats en equips d’un mínim de set jugadors i jugadores. Demà mateix s’acceptaran inscripcions, sempre que s’integrin en els equips ja existents.
Però el hockey no és l’únic esport que es practicarà en la jornada lúdica i festiva de diumenge. També hi haurà, com en les darreres edicions, tornejos de tennis i pàdel, així com una cursa i una caminada popular de 9 quilòmetres que sortirà des de Can Salas en direcció a Sabadell sense trepitjar cap carretera.
El ioga, la novetat
La principal novetat d’aquesta edició seran les classes de ioga, que aniran a càrrec de Sara Milian. Se celebrarà també un clínic impartit per jugadors de hockey + als associats de CercleMon, la comissió solidària del Cercle Cecot de Joves Empresaris.
A banda de practicar esport, els assistents podran gaudir d’un servei de restauració ininterromput durant tot el dia, així com de diferents sessions musicals. A la tradicional llumeneta, a més, s’hi sortejaran fins a un centenar de premis, entre ells diverses nits d’hotel, àpats a restaurants i samarretes de les seleccions espanyoles de hockey.
Els quatre projectes beneficiaris d’aquest any són els següents: DINA35, Obrir-se al Món, “Todos contra la Histiocitosis” i Jambakasala.