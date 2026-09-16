El Terrassa FC liquida l'eliminatòria de la Copa Federació a la pròrroga

El Terrassa FC ha superat al Binéfar per 4 a 0 a l'Estadi Olímpic en els vuitens de final de la Copa Federació, competició que pot dur l'equip a classificar-se per a la Copa del Rei i jugar contra un conjunt de la Primera Divisió. Els d'Oriol Alsina, després que el temps reglamentari finalitzés amb empat a zero en el marcador, han solucionat el partit a la pròrroga. Diumenge a partir de les 17 hores, el conjunt egarenc disputarà el seu tercer partit de lliga, en aquesta ocasió en el camp de l'Arnedo.
A la primera meitat, el joc del Terrassa FC ha sigut irregular i mancat de continuïtat. Els d'Alsina han tingut la pilota en el seu poder des de l'inici, tot i que la primera gran ocasió ha sigut per als aragonesos, en un xut de Pablo Sánchez al pal de la porteria local. El conjunt egarenc ha contestat amb un intent de Frodo que ha aturat el porter visitant Hurtado i amb una vaselina d'Ekaitz Molina sense conseqüències.
També ho ha provat de la mateixa manera Cesc Gómez per al Binéfar i la pilota ha tocat el travesser. Més tard, Unai Jodar ha estat a punt de marcar per als visitants, amb un tir precís que Pacheco ha salvat amb una bona intervenció. El Terrassa FC ha atacat sense molt perill i Frodo ha tornat a xutar, en aquesta oportunitat a fora. En el minut 31, els d'Alsina han fabricat una bona acció. Guti ha centrat, Frodo ha pentinat de cap i Álex López ha xutat massa alt. Guti, més tard, ha buscat la porteria amb un xut que també ha sortit fora.
La segona part ha començat amb una pluja insistent i, de nou, amb el Terrassa FC amb la pilota controlada i una mica més vertical que a la primera. En el minut 55, i després d'una bona centrada d'Aser Palacios, Álex López ha rematat de cap, però la pilota ha sortit fora. Poc després ho ha intentat Guti amb un tir que ha aturat Hurtado sense dificultats. En el minut 57, l'àrbitre de l'encontre, ha suspès el partit a causa de la forta tromba d'aigua que estava caient.
Uns vint minuts després, i ja amb la pluja menys accentuada, s'ha reprès el joc. Álex López ha assajat un tir des de fora de l'àrea que el porter visitant ha atrapat sense problemes. Uns minuts més tard, Albert Celma no ha acabat de decidir-se a xutar en una bona posició i per acabar una bona elaboració de l'equip. Max Marcet, que ha entrat en el segon temps, ha estat a punt d'encetar el marcador en una bona acció amb Aser Palacios d'aliat, però la defensa ha rebutjat la pilota a córner.
Frodo ha fregat el gol, en el minut 72, en una centrada precisa d'Aser Palacios des del cantó esquerre de l'atac local, però ha enviat la pilota fora. Max Marcet, molt actiu des que ha ingressat al terreny de joc, ho ha tornat a provar amb una rematada que la defensa ha refusat a córner. En el minut 77 ha sigut el Binéfar qui ha estat a punt d'avançar-se en el marcador, en una jugada de Marc Bayona per la banda esquerra que ha rematat Coulibaly i que ha tret sota pals Jaime Barrero.
Sergio Montero, que també ha entrat des de la banqueta en aquesta segona part, ha rematat fora i ha respost el Binéfar en una centrada des de la banda dreta que Ricky Ciruela no ha arribat a rematar. Max Marcet, de nou, ha posat a prova a Hurtado, que ha evitat el gol amb una bona parada. Pablo Sánchez, al temps afegit, ha pogut sentenciar per als aragonesos, però Pacheco ha allunyat la pilota.
L'empat a zero s'ha mantingut i ha tocat disputar una pròrroga per decidir qui passava a quarts de final d'aquesta competició. El guió s'ha mantingut, amb el Terrassa FC dominador. Jaime Barrero ha sigut el primer a provar sort, amb un tir que el porter visitant ha desviat a córner. I, en el minut 5 de la primera meitat del temps extra, ha arribat l'1 a 0, en una rematada potent de Marcos Mendes, després que combinessin Jaime Barrero i Max Marcet dins de l'àrea.
Jaime Barrero ha estat a punt de resoldre l'eliminatòria, en un llançament de falta que entre el pal i el porter del Binéfar han rebutjat. Ricky Ciruela ha pogut empatar poc després, si bé Pacheco ho ha evitat, i també ha tingut la seva opció Sergio Montero per fer el segon dels locals, però Hurtado ha aturat el seu xut. Coulibaly, poc abans del final de la primera meitat de la pròrroga, ha posat de nou a prova a Pacheco, que ha resolt la situació amb solvència.
A la segona part, Sergio Montero ha tingut el gol en una acció de Max Marcet, però el porter aragonès ha avortat l'ocasió. En el minut 5, el Terrassa FC ha aconseguit el 2 a 0 per mitjà de Jaime Barrero, que ha sabut aprofitar un mal refús del porter visitant per augmentar la renda del seu equip. Dos minuts després, Marcos Mendes ha fet el tercer dels d'Alsina en una rematada creuada. Max Marcet ha arrodonit el triomf en la darrera jugada del matx i ha assolit el 4 a 0 definitiu.
Pel Terrassa FC han jugat: Pacheco, Auzokoa, Iker Reche, Beamonte, Aser Palacios (Mario Domingo, m. 82), Ekaitz Molina (Max Marcet, m. 63), Álex López (Jaime Barrero, m. 63), Guti, Albert Celma (Sergio Montero, m. 78), Mármol i Frodo (Marcos Mendes, m. 78).