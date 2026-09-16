Exitosa desena edició del torneig formatiu de l'Handbol Ègara

L’Handbol Ègara va convertir-se una pretemporada més en l’epicentre de l’handbol formatiu amb la celebració de la desena edició del Torneig de l’Handbol Ègara, una competició que va aplegar durant tres dies a més de 460 jugadors i tècnics i gairebé 5.000 espectadors al pavelló de Sant Llorenç. Es van disputar un total de 44 partits corresponents a les categories infantil, cadet, juvenil i sènior masculines.
Els aficionats locals van poder gaudir d’equips del màxim nivell com el FC Barcelona i el Balonmano Granollers. En categoria infantil es va imposar el Barça, en cadets i juvenils el BM Granollers, i en la categoria sènior l’Esplugues.
La competició infantil va comptar amb vuit equips. A les semifinals, el Dominicos Zaragoza es va imposar per 18 gols a 16 al BM Granollers, mentre que el Barça va derrotar per 29 a 16 al Barça “B”. El primer equip blaugrana es va proclamar campió en batre als aragonesos per 24 a 20.
Pel que fa als cadets, van ser deu els conjunts participants. Aquí es va imposar el Granollers, que va batre per 26 a 22 a la final al FC Barcelona. En semifinals, els vallesans van batre al Sant Joan Despí per 26 a 20. En l’altra semifinal, el Barça “B” va guanyar per 19 a 18 al Dominicos Zaragoza.
Triangular juvenil
El torneig juvenil va consistir en un triangular entre els amfitrions de l’Handbol Ègara, el Granollers “B” i el Sant Martí Adrianenc. Se’l va acabar adjudicant el Granollers, que va guanyar els seus dos partits, per 14 a 24 davant de l’Handbol Ègara i per 30 a 16 als de Sant Adrià. Els egarencs, que van batre per 21 a 14 al Sant Martí Adrianenc, van acabar segons amb dos punts.
El torneig sènior va enfrontar l’Handbol Ègara, que debutarà aquest dissabte a la Lliga Catalana Or, amb l’Esplugues, de Primera Nacional, i el Dominicos Zaragoza de Segona Nacional. Es va imposar l’Esplugues, que va guanyar per 21 a 32 als egarencs i per 26 a 23 als aragonesos. El Dominicos es va assegurar el segon lloc en superar l’Handbol Ègara per 23 a 29.
Toni Guijarro, nou tècnic del primer equip
El primer equip de l’Handbol Ègara té nou entrenador. Toni Guijarro substituirà en el càrrec a Santi Feiner, que ha dirigit l’equip des que es va fundar ara fa una dècada. Seguirà com a segon entrenador Guijarro és un tècnic amb una gran experiència en diferents equips absoluts i de base. Ha estat director esportiu de Sant Joan Despí i Calella. Darrerament, ha entrenat al Sant Martí Adrianenc, l’Espanyol i el Sant Andreu.