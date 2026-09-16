Pere Aurell, al Mundial d’skyultra

270 corredors de 38 països disputaran aquest cap de setmana el Mundial d’skyrunning 2026 a l’illa canària de la Gomera. Un dels cinc catalans que hi participaran és el matadeperenc Pere Aurell. Els altres quatre són Lluís Puigvert, Julen Calvó, Pau Moreno i Mireia Pons.
Aquesta novena edició del Campionat del Món posarà en joc els títols de vertical, skyultra i sky, a més de les classificacions per seleccions i la combinada. Seran tres dies d’intensa competició sobre un terreny volcànic, tècnic i amb forts desnivells. Serà la quarta vegada que Espanya acull el Mundial de curses de muntanya després de les edicions del 2016 i el 2021 a la Vall de Boí i del Desafío Urbión del 2024.
Pere Aurell és el més experimentat entre els espanyols que competiran dissabte a la prova d’skyultra. Arriba al Mundial com a campió d’Espanya d’ultra, títol aconseguit a Castella la Manxa.
Posseeix Aurell una llarga trajectòria internacional, que inclou dos títols mundials màster d’skyultra, assolits els anys 2023 i 2024.
La cursa tindrà 53 quilòmetres i 4.100 metres de desnivell positiu, amb sortida abans de l’alba des de Vallehermoso i arribada a San Sebastián de la Gomera.