Nova exhibició de la premsa davant un rival molt desorientat

La tradicional confrontació esportiva de Festa Major ha acabat, més o menys com passa cada any, amb una comodíssima victòria de l’equip de la premsa de Terrassa davant del conjunt del Consistori, que, com també és habitual, s'ha vist reforçat amb jugadors de dubtosa procedència. Ni així no han pogut evitar els polítics que els periodistes els passessin per sobre, amb un futbol de molta qualitat que els ha deixat lligats de mans i peus i sense cap possibilitat de reaccionar. El marcador final ha estat de 15 gols a 8, un resultat que hauria pogut ser força més ampli.

Curiosament, ha estat l’equip dels polítics el que s'ha posat per davant quan els periodistes encara estaven agafant posicions. Una jugada dubtosa que acabaria en gol. La reacció no trigaria a arribar. Alberto Tallón ha signat l'empat. Laigualtat ha durat fins al 2 a 2. Cinc dianes consecutives de l’equip de la premsa han servit per posar distància entre uns i altres.

Els gols s'han anat acumulant i s'ha arribat al descans amb un marcador que parlava per si sol: 10 a 2. De cara a la segona part, els periodistes han cedit alguns dels seus jugadors en un intent d’anivellar una mica el matx. Tot i les concessions, el duel ha acabat en un contundent 15 a 8. Els polítics han jugat en diversos moments amb un jugador més. Ni així.

Un camp millorable

Els responsables municipals han decidit que el partit s’havia de jugar al vell camp de futbet del Club Natació Terrassa, al costat de l’avinguda de l’Abat Marcet. Es tracta d’una instal·lació que es troba en un estat més que discutible, on la gespa artificial s’aixeca constantment. Els periodistes han demanat de jugar al terreny de joc recentment estrenat, de grans dimensions, però pensant que així podrien tenir avantatge, els representants de l’Ajuntament s’hi han negat.

L’equip de la premsa ha brillat amb llum pròpia. Estava format per Miquel Àngel Luque, Arnau Fort, Joan Muñoz, Alberto Tallón, Pep Tormos, Marc Casulleras, Òscar Pericas, Eva Poy, Miki Romagosa, Marc Moliné, Joan Paüls, Ferran Jaime i Ramon Vilajosana.

El conjunt que representava el consistori comptava amb només quatre regidors: Alberto Muñoz, Joan Salvador, Javi García i Laura Rivas. Al final s'ha servit un piscolabis de germanor per recuperar les forces.