Oriol Alsina: "Els jugadors que surtin es deixaran la vida i competiran, segur"

El Terrassa FC intentarà traslladar la seva bona marxa a la lliga a la Copa Catalunya. El conjunt d’Oriol Alsina rep aquest dimecres al CE Sabadell a l’Estadi Olímpic, en una nova edició del derbi comarcal a aquesta competició. Els sabadellencs, líders del seu grup a la Primera Federació, també afronten aquest compromís en un bon estat de forma a la lliga i, a més, van eliminar als terrassistes a l’edició de l’any passat, imposant-se per 1 a 2. El partit el dirigirà el col·legiat gironí Sergi Rimbau Guillaumes i començarà a les 20 hores.
Tot i que no ha volgut avançar res sobre el possible onze inicial, Alsina alinearà a jugadors menys habituals, com el porter Iván Biarge, els defenses Dirks i Reche, el centrecampista Cristhian Mármol o el davanter Casti. Ha sigut la fórmula habitual en els encontres d’aquesta competició i és poc probable que l’entrenador maresmenc ho canviï en aquesta oportunitat.
Joel Rodríguez, absent diumenge en el camp de l’Andratx per una indisposició, en principi estarà a punt, però no es forçarà a Gil Muntadas i Josemi Castañeda, que arrosseguen molèsties i per aquest motiu no van participar en el darrer compromís de lliga.
“Els jugadors que surtin, es deixaran la vida i competiran, segur. A partir d’aquí, juguem contra un gran rival, amb un bon entrenador, que ho està demostrant a la seva categoria, liderant la classificació i liderant-la bé, i hem de ser conscients del potencial que tenen”, va declarar l’entrenador del conjunt egarenc. Alsina va agregar dels arlequinats que “tenen molt bones individualitats, tots van a una, juguen com un equip, amb transicions molt ràpides, bé en l’estratègia defensiva i ofensiva, no encaixen gols, i últimament, a més a més, fan molts gols. És un equip que està fet amb molta ambició i amb ganes de competir per pujar a Segona Divisió”.
Hi ha un sentiment
Alsina ha assenyalat també que “el partit decisiu és el de diumenge”, però ha afegit que “el que passa és que aquí hi ha un sentiment, sobretot a part de l’afició, dels futbolistes i de mi mateix, de voler guanyar”. Per tot plegat, espera que els aficionats siguin de nou una peça que ajudi a l’equip. “La gent està contenta amb l’esforç que està fent l’equip setmana rere setmana, i amb el joc que està mostrant” i ha reiterat que “els jugadors que surtin competiran, com mai ho han fet”.