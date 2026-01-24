Oriol Alsina es quedarà a la banqueta del Terrassa FC fins el 2028

Acord entre Terrassa FC i l'entrenador del primer equip, Oriol Alsina, per extendre el seu contracte fins al juliol del 2028, és a dur, per a les pròximes dues temporades. Els bons resultats dels de l'Estadi Olímpic des que ell està al capdavant de l'equip tècnic han propiciat aquest moviment: 7 victòries, 6 empats i tan sols una derrota, contra el Reus Redis, un dels equips més punters en la classificació del grup. Alsina va substituir l'anterior tècnic, Víctor Bravo, l'octubre del 2025.
"És una mostra de confiança del Constantinos i l'Antonis cap a mi", ha destacat el tècnic d'Arenys de Mar en un comunicat, on també ha afegit que està molt "agraït", "content i orgullós" que la directiva del club confiin en que pot ser "un bon capità per gestionar el Terrassa FC". A més, ha explicat que se sent "molt estimat per part de tothom" relacionat amb el club egarenc i que ha escollit el Terrassa per sobre d'altres ofertes més suculentes: "He descartat ofertes de Primera Federació perquè no ticn cap ego que em faci anar a aquestes categories superiors", ha ressaltat, i ha dit que la seva il·lusió "és aconseguir-ho amb tota aquesta gent [del Terrassa FC] i fer alguna cosa important a aquesta ciutat".
Pel que fa a la part directiva, Constantinos Tsakiris, propietari majoritari del club terrassista, ha afirmat que "és la primera vegada que traiem el màxim rendiment de cada jugador" i el president de l'entitat, Jordi Cuesta, considera que "és moment de donar tranquil·litat al projecte", el qual, amb aquesta renovació, s'assegura certa continuïtat.
Per altra banda, el segon entrenador del Terrassa FC, Pere Tarradellas Cámara, també renova amb el club.