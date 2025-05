Oriol Rodríguez i Ivan Chmyr no seguiran al CN Terrassa

La baixa del tècnic Dídac Cobacho, que deixa l’equip després de deu temporades com a primer entrenador, no serà l’única a la plantilla masculina del CN Terrassa de cara a la temporada vinent. Dos jugadors deixaran també l’equip. Es tracta d’Oriol Rodríguez, que ha decidit retirar-se després de tota una vida al club i d’Ivan Chmyr, que va ser repescat per jugar aquesta temporada quan s’anava a retirar i ha decidit no continuar.

La direcció esportiva del CN Terrassa continua treballant en la confecció de l’equip que dirigirà a partir de la temporada vinent l’exjugador manresà del CN Terrassa Sergi Mora, que desenvolupava fins ara les tasques de segon entrenador. S’esperen tres novetats, una de les quals serà el retorn a casa d’un exjugador del club.