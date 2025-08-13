Quatre medalles per a Fred de Bruijn al Mundial Màster de natació

Fred de Bruijn, nedador egarenc del CN Aquamasters, es va penjar quatre medalles en el Mundial Màster disputat a Singapur, en la categoria 85-89, tres de plata i una de bronze. La primera va ser en els 800 metres lliures, en què va ser segon amb un registre de 144:99 per sota del primer classificat, Joaquín Canales del RC Mediterráneo, que va fer un temps de 14:31:22.
A la segona prova en què va prendre part, els 200 metres lliures, De Bruijn va tornar a penjar-se la medalla de plata i només va ser superat, de nou, per Canales. El nedador del CN Aquamasters va fer un temps de 3:22:20 i va quedar a 4:65 segons del vencedor, que va fer 3:17:55.
L'únic bronze del nedador local va ser a la prova dels 200 metres braça. De Bruijn va fer un cronòmetre de 4:33:65, a 45:55 segons del vencedor, que va ser John Anthony Goodwin, del CN Manly Master, que va fer un registre de 3:48:10. El segon classificat va ser Daniel Fecica, del Weterans Zabrze, amb un temps de 4:16:31.
Finalment, De Bruijn va nedar la cursa dels 400 metres lliures i va tornar a assolir la medalla de plata, amb una marca de 7:12:59, a 10:53 segons de Canales, que es va tornar a imposar, en aquesta oportunitat amb un crono de 7:02:06.
D'altra banda, la matadeperenca Alba Gutés, de l'equip del CN L'Escala-Empúries, va participar en les proves de 50 i 100 metres lliures de la categoria 45-49. A la primera va acabar al lloc 72, amb un crono de 36:82 mentre que, en els 100 metres, va finalitzar a la posició 53, amb un temps d'1:23:87.