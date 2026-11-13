Reconeixement a la pionera Natàlia Mas

Mig miler de persones es van aplegar dijous al vespre a l'auditori de LaFACT Cultural de Terrassa per assistir a la tradicional Gala de Socis i Esportistes del Club Natació Terrassa. La cita va servir per homenatjar la fidelitat dels socis, així com per reconèixer els èxits esportius assolits durant la temporada 2025-2026.
Un dels moments més emotius de la vetllada va ser l'homenatge als 120 socis que han complert 25 anys de vinculació amb l'entitat i als 25 que n'han celebrat 50. Durant l'acte es va fer menció també del soci número 1 del club, Enric Puig, que es trobava entre els convidats. Va destacar la gran quantitat d'amistats que ha fet en el decurs dels anys al Natació.
El president Jesús Cortés va destacar en el seu parlament que el club "és el resultat de totes aquestes històries i de totes aquestes persones", alhora que va agrair la fidelitat dels socis, coincidint amb la proximitat d'una data molt especial, l'any 2027, quan el CN Terrassa celebrarà el seu 95è aniversari. Va posar en valor també Cortés el creixement esportiu, social i humà de l'entitat, així com el seu compromís permanent amb la protecció dels esportistes més joves, la promoció dels valors de l'esport i la contribució al benestar de la ciutat. "Els èxits esportius ens fan grans, però són les persones les que donen sentit a la nostra història", va subratllar.
Reconeixement a Natàlia Mas
Especialment emocionant va ser també el lluirament del reconeixement als valors Enric Guàrdia, que va correspondre a l'exnedadora i treballadora del CN Terrassa Natàlia Mas. Va ser la primera dona olímpica de la història del club i també la primera esportista espanyola que va aconseguir baixar del minut en els 100 metres lliure. Ha estat també referent en l'ensenyament de la natació.
Els dos finalistes d'aquest guardó van ser Vicente Muñoz, vinculat a la secció d'atletisme des del 1991, i Jesús Martínez, un dels fundadors de la secció de bàsquet, creada l'any 1992.
Reconeixement a 334 esportistes
La gala va permetre també reconèixer els èxits esportius de la temporada passada. Un total de 334 esportistes, representants d'11 de les 14 seccions, van ser homenatjats pels seus assoliments. Es van lliurar 15 premis d'equip i 74 d'individuals. Entre els resultats més destacats hi ha els èxits dels equips absoluts masculí i femení de natació, campions de la Copa d'Espanya de clubs de Divisió d'Honor i Primera Divisió respectivament.
Es van premiar també les medalles internacionals assolides per Hugo González, Luca Hoek, Jacobo Garrido, Paula Prats i Nina Ten Broek. Es van reconèixer també els resultats dels equips de waterpolo, inclosos els subcampionats estatals de les categories de base i els èxits del waterpolo paralímpic, així com els ascensos de categoria assolits pels equips de bàsquet, voleibol i pàdel.