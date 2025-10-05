Remuntada èpica del San Cristóbal al camp de la Montañesa

Colossal remuntada del San Cristóbal en el camp de la Montañesa que ha suposat la segona victòria consecutiva del conjunt parroquial. Els de Cristian García, en el minut 76, perdien per 2 a 0, però han reaccionat de manera fulminant i han acabat enduent-se tres punts a casa d'un rival que, en les quatre primeres jornades de lliga, no havia encaixat cap gol.
Els terrassencs han començat tenint una bona opció de Konu que ha aturat el porter local Éric. En el minut 5, i després d'una acció de córner dels barcelonins, Miguel, exjugador dels parroquials, s'ha fet amb el refús defensiu i amb un potent xut de lluny, ha superat al porter Carles Segura. El gol ha donat pas a la reacció dels visitants, però la defensa local no ha deixat forats.
En el minut 25, Mario Cantí ha fregat el gol de l'empat amb una rematada que ha sortit molt ajustada al pal. Gabaldón ha contestat per als locals, amb un tir que ha sortit fora per poc. De nou ho han intentat els de Cristian García, amb un una acció de Mario Cantí que Éric Jiménez ha creuat fora. Abans del descans, Carlos Olmo, de cap i en una centrada d'Éric Jiménez, ha pogut igualar el marcador, però la seva rematada ha sortit per sobre del travesser.
A la segona meitat, el San Cristóbal ha continuat buscant l'empat i Éric Jiménez ha tornat a xutar fora. Elhadji també ha tingut una bona ocasió per als locals que Carles Segura ha evitat. I, en el minut 76, l'àrbitre ha assenyalat un penal per empenta a Elhadji dins de l'àrea que el també exjugador dels terrassencs Óscar Sierra ha convertit, situant el 2 a 0 en el marcador.
Però els visitants no s'han rendit i, tres minuts més tard del segon gol de la Montañesa, Mario Cantí, de cap i aprofitant una bona centrada de Joan Cervós, ha retallat distàncies. A un minut per a la conclusió del temps reglamentari, ha arribat l'empat a dos, en una falta executada per Raúl Pérez que Konu, també de cap, ha resolt per establir un 2 a 2 que ningú s'esperava tal com havia anat fins llavors l'encontre.
La igualada semblava definitiva, però en el temps afegit, el San Cristóbal encara ha tret forces per acabar assolit el triomf. Joan Cervós, de nou, ha centrat i la pilota, després de tocar la mà d'un defensa, ha anat a pues de Konu que no ha perdonat i ha aconseguit el 2 a 3 inamovible. Diumenge vinent, els parroquials rebran al Badalona en el municipal de Ca n'Anglada.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Salva Torreño (Max Llovera, m. 46), Otero (Ayoub, m. 69), Ricki, Raúl Ferrer (Joan Cervós, m. 69), Guillem, Carlos Olmo, Éric Jiménez (Raúl Pérez, m. 69), Mario Cantí, Bafode (Marc Río, m. 57) i Konu.