Ronin FC: futbol amb ADN Ibai

Perfectament podria haver comprat un club de poble. O de ciutat. Sense anar més lluny, el Terrassa FC va arribar a estar en venda. Però no. Ha decidit fundar el seu propi club, per fer-lo créixer des de la categoria més baixa: Quarta Catalana. Parlem d’Ibai Llanos, el creador de continguts i “streamer” més influent del món hispanoparlant, qui ha fundat Ronin FC, un equip que, en un futur, vol fer-lo arribar al futbol professional. Aquest club entrenarà i jugarà els seus partits al camp municipal 25 de Setembre de Rubí.
Per conèixer més a fons aquest projecte, hem parlat amb dos jugadors de la plantilla: l’egarenc Aitor Vives i l’exjugador del Terrassa FC Álex Gutiérrez (Guti). Tots dos també competeixen a la Kings League, un format que fusiona futbol i espectacle digital, i enguany ho faran amb l’equip d’Ibai: Porcinos FC.
“Això m’il·lusiona per totes les facilitats que tenim. He tingut altres ofertes, fins i tot una d’Àràbia, però sabia que el projecte de Ronin era una oportunitat única per tot el que comporta: visibilitat, marques, el fet d’estar a prop de casa... Potser aquí no cobro tant com ho hagués fet a Aràbia, però ho guanyo en l’àmbit personal”, explica Aitor, qui ha jugat en clubs com el Sabadell, Sant Andreu, Parets, Can Fatjó o l’Hospitalet.
Guti, que abans de la Kings League va passar per equips com l’Europa, Cornellà, Masnou o el mateix Terrassa, destaca que aquest “és un projecte molt gran i, després de dos anys a la Kings League, hem de demostrar que podem donar el nivell en futbol 11”. Remarca que Ronin FC “ha fitxat jugadors amb molta qualitat i sorprèn veure gent amb experiència en Segona Divisió o Primera RFEF jugant aquí. Però és normal: tot allò que toca Ibai ho fa bé i amb afecte, i la gent vol formar part dels seus projectes”.
Tots dos coincideixen que Ronin FC no és un club qualsevol. En aquest sentit, Aitor Vives expressa que “som privilegiats, perquè les condicions que tenim no són lògiques per a una categoria com Quarta Catalana. Ni tan sols per a Tercera o Segona RFEF”. Diu que “això ens obliga a ser molt compromesos”, i afegeix que “l’objectiu real és ascendir cada any. I qui digui el contrari, menteix”.
L’efecte Ibai
La meitat de la plantilla del Ronin competia a la Kings League i aquesta temporada ho continuaran fent defensant la samarreta de Porcinos. La resta de la plantilla ha arribat a través de candidatures obertes, amb vídeos de prova. Aquesta barreja no ha estat cap obstacle dins del vestidor. “Els jugadors de la Kings League ens tenim molt d’afecte, però això no vol dir que el grup estigui dividit. La nostra missió és fer fàcil la integració dels nous perquè se sentin còmodes i puguin demostrar-ho al camp”, apunta Guti.
Un dels trets que més destaca la plantilla és la implicació directa d’Ibai Llanos. “Acostuma a venir als entrenaments i xerrem amb ell. No és només el fet que es quedi parlant amb nosaltres, sinó que també s’interessa per les nostres vides, per com ens va”, explica l’exjugador del Terrassa FC. Per la seva banda, Aitor manifesta que “m’ha sorprès molt que estigui tan involucrat en el projecte”. Afegeix que “Ibai et contagia aquestes ganes i aquesta ambició per un projecte que és d’ell. Et fa motivar-te i exigir-te al màxim”.
El projecte d’Ibai Llanos també té, com era d’esperar, un fort component audiovisual. Els partits es retransmetran gratuïtament -a través del canal de Twitch d’Ibai i de Ronin FC, així com al canal de YouTube del club- i això multiplica l’impacte. “Ronin està fet per ser un producte audiovisual. Que la gent pugui venir al camp és un plus, però la base és mediàtica”, subratlla Guti.
El Ronin FC ja ha debutat en amistosos, com el disputat al Tibidabo el passat 30 d’agost, que Aitor recorda així: “Va ser increïble: el camp ple, monitors i càmeres per tot arreu i nens que ens demanaven fotos com si fóssim estrelles”, diu Aitor.
La primera prova de foc, el 21 de setembre
El debut oficial de Ronin FC a la lliga arribarà diumenge 21 de setembre amb el partit contra el Vallirana “B”, al municipal 25 de Setembre. L’entrada serà gratuïta, com en tots els partits de la temporada, i s’espera una gran afluència de públic. “Comencem la lliga a casa i aquesta serà la prova de foc. Al camp hi haurà 2.000 o 3.000 persones veient-me. I si hagués més capacitat hi hauria encara més gent”, assenyala Aitor. Pel que fa a les sensacions de la plantilla, Guti apunta que “hi ha equip per ascendir i jugar bé. Però hem de treballar i adaptar-nos, perquè no coneixem la categoria”.
Tot sobre el Ronin FC
Tota la informació clau del nou club d’Ibai Llanos:
Categoria: Ronin FC competirà al grup 25 de Quarta Catalana, la categoria més baixa del futbol català, amb l’objectiu d’ascendir any rere any fins a nivells professionals
Estadi: Els partits es disputaran al camp municipal 25 de Setembre (Rubí)
Capacitat i entrades: L’estadi té capacitat per a uns 2.000 espectadors, i totes les entrades seran gratuïtes durant tota la temporada
Plantilla: L’equip està gairebé tancat amb 23 jugadors confirmats. Només resten tres fitxatges per completar la plantilla, que combina jugadors de la Kings League i noves incorporacions que han arribat mitjançant candidatures
Retransmissions: Els partits es podran veure en directe pels canals de Twitch d’Ibai i de Ronin FC, així com al Canal de YouTube del club.
Reformes de l'estadi: El camp ja estava en reformes abans que naixés Ronin FC, però Ibai s’ha compromès a millorar-lo, amb noves banquetes compartides amb altres clubs i la renovació de l’entrada del túnel de vestuaris
Significat del nom: “Ronin” significa “samurai sense amo”, una paraula japonesa per a aquells guerrers que es quedaven sense senyor entre els anys 1100 i 1800, i que simbolitza la independència del projecte
Model de club: Es tracta d’un projecte completament independent, impulsat per Ibai Llanos sense socis ni inversors. Sense dependre de grans estructures ni models tradicionals, Ronin FC creixerà amb l’embranzida de la seva comunitat i de la figura del seu fundador