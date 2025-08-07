Sandra Adell xiularà partits de l’Europeu de Mönchengladbach

L’àrbitra Sandra Adell ha estat designada per xiular partits de la pròxima edició de l’Eurohockey que s’inicia demà a la localitat alemanya de Mönchengladbach. La terrassenca, que el mes de febrer de 2024 va ser promocionada al màxim nivell internacional, el “Leading Panel”, per part de la Federació Internacional de Hockey (FIH) té una destacada trajectòria en l’àmbit arbitral i ja va participar en la FIH Pro League.
Fet històric
La FIH, el juliol de 2022, va anunciar l’ascens de Sandra Adell a la condició d’àrbitra internacional, un fet històric que la va convertir en la primera dona del hockey terrassenc que obté aquesta categoria. L’àrbitra egarenca va estrenar aquesta internacionalitat en el Campionat d’Europa sub-21, masculí i femení, que es va celebrar a la localitat belga de Gant, aquell mateix any.
D’altra banda, el Comitè Nacional d’Àrbitres també va definir el grup elit d’àrbitres de cara a la pròxima temporada. A més d’Adell, formen part de la llista de trenta escollits dos àrbitres locals més, Franc Tormo i Màrius Cuadrat. Està prevista una sessió presencial inicial amb tots els àrbitres, que està programada per al cap de setmana del 6 de setembre pròxim, a València.