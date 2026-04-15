Segon “play-off” seguit per als Reds

Ho han tornat a fer. Fa dues temporades, els Terrassa Reds van aconseguir un històric ascens a la màxima categoria del futbol americà estatal. L’any passat es van estrenar classificant-se per a les semifinals de la competició. Enguany tornen a figurar entre els quatre millors conjunts de l’elit d’aquest esport.
Tot i perdre per 25 a 20 al camp dels l’Hospitalet Pioners en la darrera jornada de la fase regular de la competició, els Terrassa Reds s’han assegurat la segona posició de la conferència est i disputaran el dissabte dia 25 d’abril a les 17 hores a Madrid les semifinals, a partit únic. S’enfrontaran al primer classificat de la conferència oest, els Black Demons de las Rozas de Madrid, un conjunt que ha guanyat les tres darreres edicions de la lliga de manera consecutiva. L’altra semifinal enfrontarà el mateix dissabte a les 16 hores als Badalona Dracs i els Osos Rivas. La final es disputarà a principis de maig, també a partit únic.
El conjunt que prepara des d’aquesta temporada Xavi Gonzalo ha tancat la fase regular en una meritòria segona posició, igual que la temporada passada. Ha totalitzat cinc victòries i dues derrotes. Té encara pendent el matx de la quarta jornada al camp dels Valencia Firebats, ja del tot intranscendent. Es jugarà aquest diumenge i servirà de test per al duel de semifinals del dia 25.
Bons números
A falta del duel ajornat, els Reds presenten un balanç de 134 punts a favor i 122 en contra. Tenen el segon millor registre de la conferència est, amb un diferencial favorable de 12 punts, només superat pels campions, els Badalona Dracs, que han anotat 254 punts i n’han rebut 119.
Els Reds tenen una mitjana de 19,1 punts a favor i 17,4 en contra. Han guanyat els quatre partits com a locals, una circumstància comuna a tots els semifinalistes d’aquesta edició de la sèrie “A”.
L’èxit dels Reds es deu, en gran mesura, al seu excel·lent joc col·lectiu. Cap dels seus jugadors figura en el “top-ten” de màxims anotadors de la fase regular. Els dos millors homes dels Reds han estat el “running back” espanyol Charlemagne Take i el “wide receiver” nord-americà Brandon A. Polk, ambdós amb 30 punts. El tercer és el “defensive back” amb 18. Alpha Jalloh, de Sierra Leona, El màxim anotador de la fase regular és el “wide receiver” dels Pioners Agustín do Eyo, amb 74 punts.