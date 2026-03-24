Segona corona per al waterpolista Álvaro Granados

Tres anys després de convertir-se l’any 2022 en el millor esportista de Terrassa, el waterpolista internacional del Pro Recco italià Álvaro Granados Ortega (27 anys) s'ha adjudicat aquest dimarts en un Teatre Principal ple de gom a gom el seu segon Trofeu Lluís Francino i Riera en imposar-se al seu company Bernat Sanahuja, al nedador del CN Terrassa Hugo González, al futbolista del Barça Dani Olmo i a la pilot de trial Berta Abellan. En la categoria de millor esportista adaptat, el guardó va recaure en el nedador del CN Terrassa Jacobo Garrido, que agafava el relleu de Sarai Gascón. En el decurs de la gala, es van repartir sis estatuetes més en altres categories.
La gran família de l’esport terrassenc s'ha aplegat al Teatre Principal. Ningú no s'ha volgut perdre la 51a edició de la Gala de l’Esport, conduida per la periodista Marta Carreras i amenitzada per Vuit Temps Espais d’Arts Escèniques de Rubí, que ha aplegat més de 600 persones.
El gran triomfador de la nit ha estat el waterpolista terrassenc Álvaro Granados, que ha vist recompensats els quatre títols que va guanyar l’any passat: el Mundial i la Copa del Món amb una selecció espanyola de la qual s’ha convertit en el líder indiscutible i la Lliga i la Copa del Rei assolides amb el CN Atlètic Barceloneta, així com la medalla de bronze d’una Champions League en la qual va ser el màxim golejador amb 47 gols.
No ho tenia gens senzill Granados per reeditar el trofeu aconseguit l’any 2022, ja que competia amb el seu company de club i de selecció, el també terrassenc Bernat Sanahuja, amb la campiona del món de trial Berta Abellan, el nedador del CN Terrassa Hugo González, també campió d’Europa; i el davanter del Barça Dani Olmo, que va guanyar Lliga, Copa del Rei i Supercopa d’Espanya en la seva primera temporada al primer equip.
D’aquest selecte grup de cinc esportistes, el jurat format per Gaspar Company, Xavi Dobón, Àngels Fàbregues, Dani Vinuesa, Ramon Vilajosana i Jordi Guillem s'ha acabat decantant per Granados, que l’any passat va ser designat com a millor waterpolista del món i també d’Europa.
En la categoria de millor esportista adaptat, el Trofeu Lluís Francino i Riera ha estat per al nedador gallec del CN Terrassa Jacobo Garrido, plata al Mundial de natació adaptada de Singapur en la seva prova reina, els 400 metres lliure de la categoria S9.
Altres guardons
El boxejador Mustafa Chadlioui Harafi ha obtingut el premi d’esportista promesa i l’atleta Carme Ballesteros el de màster. L’equip de l’any ha estat el conjunt femení de hockey del Club Egara i el millor entrenador Oriol Torras. La Cursa pel Parkinson ha guanyat en la categoria de millor esdeveniment i el periodista Miki Romagosa ha obingut el guardó de l’esport escolar.
Majoria femenina en el palmarès del segle XXI
Álvaro Granados ha agafat el relleu de la també waterpolista Paula Leitón en el palmarès del Trofeu Lluís Francino i Riera al millor esportista de l’any. En el decurs d’aquest segle, un total de 12 homes i 13 dones s’han endut el màxim trofeu de la Gala de l’Esport. Les esportistes dones continuen manant en el palmarès. De fet, dels 12 últims campions, nou han estat dones i només tres homes. Álvaro Granados s’ha imposat en les edicions de 2022 i 2025 i el futbolista Dani Olmo en la del 2021. Els esportistes que acumulen més estatuetes són la waterpolista Paula Leitón i el futbolista Xavi Hernández amb quatre cadascun. Els segueix Sarai Gascón amb tres. Amb dues, Granados empata amb el jugador de hockey Santi Freixa.
MILLOR ESPORTISTA: Álvaro Granados, waterpolista del Pro Recco
El waterpolista terrassenc de 27 anys Álvaro Granados Ortega va veure recompensat un estel·lar any 2025, en què es va proclamar campió del Món amb la selecció espanyola a Singapur, una competició en què va ser escollit com a MVP. Va guanyar també la Copa del Món celebrada a Montenegro. Amb el seu club, el CN Atlètic Barceloneta (des del setembre milita al Pro Recco italià) va guanyar la Lliga i la Copa del Rei i es va classificar en la tercera posició a la Champions League, una competició de la qual va ser el màxim golejador amb 47 dianes. Pel que fa a les distincions individuals, el jugador format al planter del Club Natació Terrassa va ser considerat com a millor jugador del món de l’any 2025 per part de la Federació Internacional, rebent en el mateix any la distinció de millor jugador europeu.
MILLOR ESPORTISTA EN ESPORT ADAPTAT: Jacobo Garrido, nedador del CN Terrassa
MILLOR ENTRENADOR: Oriol Torras (hockey)
L’entrenador terrassenc Oriol Torras entrenarà la temporada vinent el primer equip masculí del Club Egara després d’una dilatada trajectòria a les banquetes de l’Atlètic, el FC Barcelona i el Júnior. L’any 2025 va ser especialment brillant per a ell. Es va proclamar subcampió del món com a seleccionador del combinat espanyol sub-21, que va perdre per “shoot-outs” la final contra Alemanya a la ciutat xinesa de Chennai. Es tracta de la millor classificació de la història de la selecció en un Mundial sub-21 després de les medalles de bronze aconseguides els anys 2005 i 2023. A més, Torras es va penjar la medalla de bronze amb la selecció absoluta a l’Europeu de Mönchengladbach com a tècnic assistent. Amb el Júnior es va proclamar campió de Catalunya.
MILLOR EQUIP: Club Egara femení de hockey
Ha estat reconegut l’equip femení del Club Egara com el millor del 2025 gràcies a la seva històrica consecució de la Copa de la Reina de hockey. És el primer títol estatal que assoleix el hockey femení del club del Pla del Bon Aire. A les ordres de Joan Vidal, que dirigirà la temporada vinent l’equip femení del Polo, el Club Egara es va penjar la medalla d’or en una competició organitzada a les seves instal·lacions. Es va desfer per 4 a 3 a la tanda de “shoot-outs” del gran favorit, el Club de Campo madrileny després que el temps reglamentari acabés amb empat a un. L’any passat, el conjunt femení de l’Egara es va proclamar també campió de Catalunya i va ser semifinalista de la lliga. Va perdre per 3 gols a 2 en semifinals davant del Club de Campo.
MILLOR ESDEVENIMENT: 8a Cursa pel Parkinson
La Cursa i Passejada pel Parkinson Leonor González s’ha consolidat com un dels grans esdeveniments esportius solidaris que se celebren a la ciutat. L’any passat va celebrar la seva vuitena edició amb un rècord de 1.262 participants. Va oferir recorreguts inclusius de 2,5 i 5 quilòmetres. Va poder destinar uns 12.000 euros al centre AVAN Terrassa per a l’atenció de persones amb malalties neurològiques. L’organització de la prova va a càrrec de la Fundació AVAN i compta amb el suport de l’Ajuntament. La jornada va combinar esport, solidaritat i inclusió, convertint-se en una cita de referència dins del calendari de curses populars de la ciutat. La novena edició de la Cursa pel Parkinson Leonor González se celebrarà el diumenge 12 d’abril a la plaça de la Cultura.
MILLOR ESPORTISTA MÀSTER: Carme Ballesteros (atletisme)
Amb 58 anys, l’esportista terrassenca Carme Ballesteros Rosa és una de les millors atletes de la ciutat i una consumada especialista en les curses populars de diferents distàncies. L’any passat va aconseguir dos subcampionats de Catalunya. Va finalitzar segona en la prova dels 1.000 metres llisos en pista celebrada a Granollers. Pel que fa a la competició de pista coberta, Ballesteros va proclamar-se també subcampiona de Catalunya dels 3.000 metres llisos a la pista Carme Valero de Sabadell, en la categoria femenina de -55. Alhora, es va proclamar també subcampiona de Catalunya de trail en la mateixa categoria a la localitat de Lloret de Mar. Abans d’iniciar-se en les curses de fons a la darrera dècada del segle passat, Carme Ballesteros va practicar l’aeròbic i la gimnàstica artística.
MILLOR ESPORTISTA PROMESA: Mustafa Chadlioui júnior (boxa)
En el marc d’una vetllada celebrada al club on s’ha format, el Boxing Club Terrassa del barri de la Cogullada, Mustafa Chadlioui Harafi va estrenar-se el passat mes de febrer com a professional. Amb només 18 anys, s’ha proclamat ja tres vegades campió d’Espanya en tres categories diferents: “schoolboys”, júnior i jove. L’any 2025 va ser especialment prolífic per al boxejador terrassenc. Es va penjar la medalla de bronze en la categoria de 67 quilos en l’Europeu jove celebrat a Armènia. Es va adjudicar també la victòria en el prestigiós torneig internacional Boxam dins de la categoria jove de 65 quilos. Va ser també campió d’Espanya jove de 67 quilos, així com campió de Catalunya dins de la mateixa categoria. És el fill del bicampió d’Espanya del pes semipesat Mustafa Chadlioui, que és també el seu entrenador.
PREMI DE L'ESPORT ESCOLAR: Miki Romagosa
Miki Romagosa Ruiz és un periodista esportiu de la Ràdio Municipal de Terrassa, conductor del programa “Àrea de joc”, des d’on va impulsar una secció dedicada a l’esport escolar. Romagosa és un defensor incansable de l’esport escolar en tots els seus vessants. En els darrers anys s’ha encarregat de donar visibilitat a l’esport local i a dignificar l’esport de base. És un voluntari actiu del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa (CEVOT) i exerceix d’”speaker” en diferents curses i activitats organitzades per l’entitat, amb un ferm compromís amb la comunitat i els valors educatius de l’esport. Aquest guardó a l’esport escolar significa un reconeixement a la seva tasca dels darrers anys, així com al seu impacte positiu en la comunitat esportiva i educativa de la ciutat.
Menció a la revelació: Luca Hoek (natació)
El nedador del CN Terrassa Luca Hoek Le Guenedal, va néixer el dia 11 de març de l’any 2008 a la localitat de Sant Pere de Ribes. Acaba de fer 18 anys. Quan en tenia només 17, es va proclamar campió d’Europa júnior en la prova dels 100 metres lliure. Hoek, una de les estrelles més importants de la natació estatal, va ser també semifinalista al Campionat del Món absolut del 2025 a Singapur, on va aconseguir batre el seu propi rècord d’Espanya dels 100 metres lliure. D’altra banda, al Campionat d’Espanya absolut en piscina curta, va ser finalista en els 50 lliure. Va participar també l’any passat en el Campionat d’Europa júnior, on va establir dues noves plusmarques estatals: 21”99 en els 50 lliure i 48”25 en els 100 lliure.
Menció al lideratge: Marie Teixidor (rugby)
La dirigent terrassenca resident a Rubí Marie Teixidor es va convertir el passat mes de desembre en la primera dona que accedeix a la presidència de la Federació Catalana de Rugby, una entitat amb més de 100 anys d’història. Teixidor va néixer a la Catalunya Nord, a la localitat d’Argelers, on va viure des de ben petita l’ambient del rugbi. Després d’una llarga trajectòria dins del món del rugbi en l’àmbit directiu i de gestió, l’any 2019 va convertir-se en presidenta del Club Rugby Carboners de Terrassa. Va deixar el càrrec fa menys d’un any. Abans d’assumir la presidència de la Federació Catalana va una de les vocals de la junta directiva. S’ha destacat sempre per la seva defensa del rugbi de base, el suport als clubs i el treball per al creixement del rugbi femení.
Menció a la gesta: Olga Tintoré i Àlex Santigosa (alpinisme)
Els alpinistes terrassencs Olga Tintoré i Àlex Santigosa van coronar el mes de gener de l’any passat el cim de l’Aconcagua, de 6.962 metres d’altura, a la serralada dels Andes, a l’Argentina. Es tracta de la muntanya més alta del continent americà. Està situada a l’oest de l’Argentina, prop de la frontera amb Xile. Després de diversos dies d’aclimatació, l’expedició internacional de la que formaven part va aconseguir fer el cim. Després de deu hores d’ascensió i quatre de baixada cap al camp 3, van poder tornar al camp base, a la Plaza de Mulas. La seva expedició es va posar en marxa el dia de Reis del 2025. Formaven part d’un grup d’11 expedicionaris de diferents nacionalitats: nord-americans, britànics, francesos, danesos i russos.
Menció a la trajectòria: Xavi Lleonart (hockey)
Després d’una dilatada trajectòria en el món del hockey, el davanter egarenc Xavi Lleonart va penjar l’estic. Format a les categories inferiors del CD Terrassa, ha jugat també al Polo de Barcelona i al Bloemendaal neerlandès, equip amb el qual va guanyar l’Euro Hockey League, la màxima competició europea a nivell de clubs. “Xavito”, com el coneixen els seus companys i amics, va ser internacional absolut en més de 221 oportunitats amb Espanya, anotant 93 gols. Va ser olímpic a Londres 2012, Río de Janeiro 2016 i Tòquio 2020. Va ser plata a l’Europeu d’Anvers del 2019.
Menció a la dedicació: Raúl Elía (bàsquet en cadira de rodes)
Vinculat des de fa anys al món de l’esport adaptat, el terrassenc Raúl Elía ha estat una figura clau en la promoció, estructuració i normalització del bàsquet en cadira de rodes a Espanya. Duu a terme les funcions de delegat i responsable organitzatiu del bàsquet en cadira de rodes dins de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF). Ha exercit també de coordinador i director esportiu de diverses seleccions espanyoles, així com de delegat d’equips de primer nivell, com l’UNES Barça.
Menció a la integració: CE Unió 10 de Terrassa (futbol sala)
Fins a 16 equips de futbol sala formen part aquesta temporada del Club Esportiu Unió 10 de Terrassa, que ha experimentat un gran creixement a tots els nivells en els darrers anys. L’entitat impulsa, a més, diferents iniciatives d’integració a través de l’esport adreçades a nens i joves d’entre 8 i 21 anys amb discapacitat intel·lectual o física. Organitza també casals multiesportius i activitats de futbol sala adaptat per afavorir la inclusió i la participació activa. L’entitat disposa, a més, d’un equip adaptat per a persones amb necessitats educatives especials (NEE).
Menció a la solidaritat: 2a Cursa per l'ELA (atletisme)
El dia 8 de juny de l’any passat es va celebrar a la plaça de la Cultura la segona edició de la Cursa Solidària per l’ELA (esclerosi lateral amiotròfica). Es tracta d’una iniciativa de l’Associació de Veïns del barri de Poble Nou-Zona Esportiva (la SOSI), que va comptar amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa. La finalitat de la prova, que va començar-se a disputar l’any 2024, és recaptar diners per a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls. El que va néixer com un acte més de la festa major del barri s’ha acabat consolidant dins del panorama esportiu de la ciutat.