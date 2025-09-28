Taules en el derbi entre CD Terrassa i Atlètic a les Pedritxes

La tercera jornada de la lliga de Divisió d'Honor masculina de hockey ha ofert un apassionant derbi entre el CD Terrassa i l'Atlètic a les Pedritxes. El duel ha estat marcat per la igualtat i ha tingut una part per a cada equip. L'Atlètic ha manat en els dos primers quarts i ha arribat al descans amb un 0 a 2 favorable, però els de Jordi Fitó han reaccionat al tercer quart i han salvat un punt. Al quart període, la balança s'hauria pogut decantar per a qualsevol de les dues bandes.
Dos penals-córner transformats per Pepe Cunill han posat en avantatge als de Roger Pallarols. Només s'havien disputat set minuts quan ha arribat el primer gol. El segon l'ha transformat en els darrers segons del segon període.
A la represa, el CD Terrassa ha estat més encertat de cara a porteria i ha acabat signant un justíssim repartiment de punts. Al minut 33, el davanter local Enric Miralles ha retallat diferències també des del penal-córner, en aquest cas en aprofitar un rebot. L'Atlètic intentava ampliar l'avantatge, però el CD Terrassa també generava perill. Quan quedaven pocs segons per tancar el tercer acte, Ferran Navarrete ha establert el 2 a 2 definitiu.
Per la seva banda, el Club Egara no ha tingut problemes per golejar al Pla del Bon Aire al Sardinero de Santander. Pere Amat ha inaugurat el marcador de penal-córner al minut 3. Al 8, Pere Divorra ha aplanat el camí de la victòria amb el 2 a 0. A nou minuts per al descans, el visitant Franco Quiroga ha retallat distàncies, però un gol, de jugada d'Àlex Broto i un segon penal-córner transformat per Pere Amat de nou han certificat la victòria.