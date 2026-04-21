Terrassa tindrà un nou “Cruyff Court”

L’alcalde Jordi Ballart signarà aquest dimecres el conveni del nou camp “Cruyff Court” del barri de Montserrat al costat de la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura. Aquest nou camp de gespa artificial obert a la ciutadania millora l’oferta d’equipaments esportius en aquesta zona de la ciutat. Terrassa compta ja amb una "Cruyff Court", la del barri de Can Tusell.\r\n\r\nSegons el conveni de col·laboració, la Fundació Cruyff assumeix la redacció, direcció i execució del projecte. Una vegada executat, el cedirà a l’Ajuntament de manera indefinida per a la seva gestió i manteniment.\r\n\r\nEls “Cruyff Courts” són espais de transformació social que permeten als nens practicar tota mena d’esports i participar en activitats dirigides. Els joves del barri de Montserrat s’encarregaran d’executar les activitats esportives.\r\n