Triomf contra Anglaterra que dona el pas a semifinals

Les de Carlos García Cuenca han vençut per 2 a 1 i lluitaran per les medalles de l'Eurohockey

Publicat el 13 d’agost de 2025 a les 11:38
Actualitzat el 13 d’agost de 2025 a les 11:57

La selecció espanyola femenina s'ha imposat a Anglaterra en el darrer partit de la fase de grups i ha assolit el pas a les semifinals. Les de Carlos García Cuenca, després d'empatar els dos primers partits del torneig, necessitaven sumar els tres punts per assegurar-se un lloc a la lluita per a les medalles i, amb el 2 a 1, va complir el seu objectiu. A manca de la disputa de l'altre partit del grup entre Bèlgica i Escòcia, Espanya és la primera del seu grup i encara no sap quin serà el seu rival a les semifinals.

La selecció femenina s'ha avançat en el minut 10 de partit, amb un gol de la jugadora de la Real Sociedad Luciana Molina. Dos minuts més tard, però, Anglaterra ha aconseguit igualar el marcador, amb una diana de Tessa Howard. En el minut 6 del tercer quart, Lucía Jiménez, que milita al Mannheimer HC alemany, ha tornat a marcar per a les de García Cuenca i ha establert el 2 a 1 que s'ha mantingut fins a la conclusió de l'encontre.

