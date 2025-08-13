Triomf contra Anglaterra que dona el pas a semifinals

La selecció espanyola femenina s'ha imposat a Anglaterra en el darrer partit de la fase de grups i ha assolit el pas a les semifinals. Les de Carlos García Cuenca, després d'empatar els dos primers partits del torneig, necessitaven sumar els tres punts per assegurar-se un lloc a la lluita per a les medalles i, amb el 2 a 1, va complir el seu objectiu. A manca de la disputa de l'altre partit del grup entre Bèlgica i Escòcia, Espanya és la primera del seu grup i encara no sap quin serà el seu rival a les semifinals.\r\n\r\nLa selecció femenina s'ha avançat en el minut 10 de partit, amb un gol de la jugadora de la Real Sociedad Luciana Molina. Dos minuts més tard, però, Anglaterra ha aconseguit igualar el marcador, amb una diana de Tessa Howard. En el minut 6 del tercer quart, Lucía Jiménez, que milita al Mannheimer HC alemany, ha tornat a marcar per a les de García Cuenca i ha establert el 2 a 1 que s'ha mantingut fins a la conclusió de l'encontre.\r\n