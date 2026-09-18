Un CN Terrassa amb cares noves vol seguir creixent

El CN Terrassa s’estrena avui a les 17 hores a Madrid a la competició de lliga, concretament a la piscina del Pez Volador davant del Real Canoe, un rival teòricament assequible per a l’estrena. Sergi Mora afronta la seva tercera temporada al capdavant d’un equip que va finalitzar en quarta posició a la lliga la temporada passada i que enguany s’ha fixat com a gran objectiu tornar a acabar entre els quatre primers i poder així aconseguir el bitllet per a Europa.
Presenta el Natació una de les plantilles més joves de la competició, amb 17 jugadors i una mitjana de només 22 anys. S’han produït només quatre incorporacions. Es tracta del serbo-australià Luka Krstic, que ha arribat procedent de l’University of California Irvine; el madrileny Álvaro García, procedent del CE Mediterrani; el jove porter del CN Granollers Roc Salas i el jove defensor malagueny Saul Granados, procedent del CN Catalunya.
L’equip presenta tres baixes amb relació a la temporada passada: el porter Iván Sánchez, Marc Salvador, Agustí Pericas i Nacho Bargalló. Sánchez, de 33 anys, deixa el club on s’ha format després d’una campanya en què va patir unes molèsties a l’esquena que li van impedir jugar amb normalitat. Salvador també s’ha retirat.
Per la seva banda, Bargalló (23 anys) i Pericas (29) tanquen una etapa de tres temporades al conjunt terrassenc.
Xavi Teclas, dues setmanes de baixa
Tots els waterpolistes estan disponibles de cara al partit inaugural d’aquesta tarda excepte el porter Xavi Teclas, que es va trencar el quart dit de la mà esquerra a la semifinal dels Jocs Mediterranis amb la selecció espanyola. La ressonància magnètica a la qual es va sotmetre va oferir bones notícies i el jugador podrà reincorporar-se a la disciplina de l’equip en només un parell de setmanes. De moment, el substituirà a la convocatòria Eric Mora, que farà 17 anys el cap de setmana vinent.
Una temporada més, continuarà sent molt car l’accés al títol de lliga. El Barceloneta de Fran Fernández s’ha reforçat amb l’arribada de l’estrella italiana del Pro Recco i de la selecció, Francesco di Fulvio i es perfila com un equip encara més competitiu i inabastable. També s’han reforçat bé Sabadell i Barcelona, mentre que conjunts com Sant Andreu o Tenerife Echeyde parteixen també amb molts números per ser a dalt. En aquest complicat ecosistema, el CN Terrassa haurà de trobar el seu lloc. Enguany, a més, bona part de la fase regular de la competició es disputarà entre els mesos d’octubre i novembre. De fet, el dia 19 de desembre ja s’hauran disputat 16 de les 22 jornades de la fase regular. La lliga s’aturarà a principis del 2027 per la disputa de la World Cup. Fins al 6 de març es jugaran només dues jornades més.
L’Euro Cup, a tocar
A banda de lliga i Copa del Rei, un dels grans objectius del Natació és fer, igual que la temporada passada, un bon paper a la competició europea. Els de Sergi Mora disputaran del 9 a l’11 d’octubre la primera fase de l’Euro Cup a la ciutat montenegrina de Podgorica.
El Natació tindrà com a rivals el Vizilabda hongarès, el Primorje croat i els amfitrions del Podgorica. Haurà d’acabar entre els dos primers si vol classificar-se per a la fase de grups, que li garantiria poder disputar sis partits més, tres a casa i tres a fora. D’aquesta segona fase, els dos primers es classificaran per a la ronda de vuitens de final.
Sergi Mora, entrenador del CN Terrassa
Com arriba l’equip a la lliga? Bé. Estem entrenant molt bé. Afrontem el partit a la piscina del Canoe amb les màximes garanties. Tothom està molt endollat i amb ganes de fer-ho bé.
Està satisfet de com s’ha reforçat la plantilla? Molt. Les quatre incorporacions són perfils que volíem. Els hem fitxat per substituir jugadors importants. Estic molt content amb la plantilla que tinc. Són jugadors joves amb un gran recorregut. Penso que tenim millor plantilla que la temporada passada i més completa, però el rendiment no serà immediat. Segur que millorarem com a equip.
L’equip va acabar quart l’any passat. Quins són els objectius d’aquesta temporada? L’objectiu general de la temporada és acabar la lliga entre els quatre primers. Volem millorar el que vam fer la temporada passada. Hem de ser al “play-off” pel títol, però som ambiciosos.