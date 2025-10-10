Un CN Terrassa lleugerament rejovenit segueix optant a tot

L’equip masculí del CN Terrassa debutarà a la lliga visitant dissabte a les 12.45 hores la piscina de Can Llong de Sabadell per enfrontar-se al CN Rubí. Serà l’estrena com a primer entrenador a la competició domèstica de Sergi Mora, que passa de fer de segon entrenador a assumir la màxima responsabilitat a la banqueta. El manresà ha volgut mantenir l’essència de l’equip i ha introduït només tres canvis.
“El perfil del grup ja m’agradava i he intentat fer els mínims ajustos possibles”, assenyala. El Natació s’ha reforçat amb el jove porter del CN Sabadell Xavi Teclas i ha fitxat també un referent ofensiu com el neerlandès de 21 anys Lars Ten Broek. Completa la llista de novetats el retorn d’un Marc Salvador que serà, en paraules del seu entrenador, la brúixola de l’equip. Format a casa, arriba del Tenerife Echeyde. Ocupen les baixes del porter Pepe Motos, Oriol Rodríguez i Ivan Chmyr.
Els canvis de normativa (la piscina serà de 25 en lloc de 30 metres i la possessió de 28 i de 18 segons en les segones jugades) implicaran més contacte i obligaran els equips a adaptar-se. Al Natació, Mora cerca un estil propi, però continuista. L’objectiu de l’equip segueix sent disputar el “play-off” i oferir el màxim rendiment tant a la lliga com a la Copa del Rei l’Eurocup.
Sergi Mora: "Vull que l'equip creixi, que evolucioni"
Després de quatre temporades com a segon, ara arriba el moment de l’estrena a la lliga. Com ho veu? Feia molt temps que volia entrenar un primer equip. Intentaré aprofitar-ho. Arribo amb moltes ganes de treballar per deixar la meva empremta a l’equip.
L’equip serà molt diferent del de l’any passat? Estic content de poder mantenir el bloc de l’any passat, però més rejovenit. Les tres incorporacions ens ajudaran molt.
Són jugadors molt joves. Sí, però ens aportaran molt. El Marc serà la meva prolongació a l’aigua, el Lars ens aportarà molt llançament exterior i el Xavi és un gran porter, amb molt recorregut per endavant.
Quin és l’objectiu en aquesta lliga? Volem competir amb els grans fins al final. Hem d’estar entre el “play-off” i com més amunt millor. Els dos primers van a la Champions i el tercer a l’Eurocup de manera directa. Però per damunt de tot, vull que l’equip creixi, que evolucioni a nivell tàctic i d’intensitat. No vull que al setembre estiguem igual que al març.
El Barceloneta continua sent el rival a batre? Sí. Penso que continua un pas per davant de la resta. Però hi ha altres equips que s’han reforçat molt bé, com el Barcelona i el Sabadell. El Mataró continua amb el seu creixement i hem de comptar-hi.