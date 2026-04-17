Un derbi femení que pot ser decisiu

El derbi terrassenc entre Atlètic i Egara arriba en el moment més calent de la temporada. El conjunt femení del Pla del Bon Aire visitarà dissabte a les 13 hores el Josep Marquès per enfrontar-se a un Atlètic que no està aconseguint massa bons resultats en aquesta segona volta i està especialment exigit.
L’equip que entrena Sílvia Bonastre ocupa la cinquena posició i no té massa marge d’error si vol estar present a la “final-four” dels dies 30 i 31 de maig, defensant el subcampionat que va aconseguir la temporada passada. El Club Egara, per la seva banda, té força més marge, ja que és segon amb 39 punts, a sis de distància de la cinquena posició, que ocupa precisament l’Atlètic.
L’Atlètic afronta el derbi sense la seva davantera més productiva, la internacional espanyola Sofía Rogoski, que pateix un trencament als isquiotibials i encara no podrà jugar, per bé que ja ha començat a tocar bola. Rogoski és la segona màxima golejadora de la lliga amb 13 gols en 14 partits, a només tres dianes de la primera, Lola Riera, que n’ha fet 16 en 17 encontres.
“Arribem al derbi amb molta confiança. Sabem que serà un partit exigent, però juguem a casa, davant la nostra gent, i volem mostrar el bon treball que estem fent fins ara. Continuem enfocades en l’objectiu de disputar la “final-four” del mes vinent”, assenyala l’entrenadora del conjunt de Can Salas, Sílvia Bonastre.
Un duel molt exigent
Des de l’altra banqueta, el tècnic del Club Egara, Joan Vidal, té alguna jugadora amb molèsties, però cap baixa confirmada. “En aquesta mena de partits no hi ha favorits. Serà un duel molt exigent a tots els nivells. Necessitarem mostrar la nostra millor versió”, comenta.
L’enfrontament de la primera volta, disputat al Pla del Bon Aire, va acabar amb un resultat de 4 a 2 favorable a l’Egara. Les del Pla del Bon Aire tenen sis punts d’avantatge. Si guanyen deixaran l’Atlètic a nou, una diferència difícilment superable quan queden només cinc partits per disputar.
Aquesta dissetena jornada pot ser clau, ja que enfrontarà diumenge a les 12.30 el líder, Club de Campo, contra un Júnior que és quart empatat a 33 punts amb l’Atlètic.
Per la seva banda, el CD Terrassa visitarà dissabte a les 15 hores el camp del Sanse Complutense, tercer classificat amb 38 punts. El conjunt que prepara Stefi Piris no ha aconseguit encara cap victòria aquesta temporada. Continua ocupant la penúltima posició amb cinc punts i sembla abocat a disputar la promoció de permanència. Es troba a dos punts del descens directe i a vuit de distància de la salvació.
La Federació entregarà distincions a Clara Ycart i Xavi Lleonart
Falten només sis dies per a l’inici de la celebració de la Copa del Rei i de la Reina, que tindrà lloc entre el divendres 24 i el diumenge 26 d’abril a les instal·lacions del Júnior de Sant Cugat. El divendres 24 a les 21 hores se celebrarà la Gal·la del Hockey Espanyol a la Sala Clavé de la Unió Santcugatenca. A banda dels guardons Golden Hockey Awards, que reconeixeran als millors jugadors, entrenadors i àrbitres de la passada temporada i els premis als Hockey Legends, s’hi entregaran diferents reconeixements a personalitats vinculades al món del hockey.
Entre d’altres, els terrassencs Xavi Lleonart i Clara Ycart rebran una distinció olímpica. La insígnia d’or i brillants serà per a José Antonio Gil, conegut com a “Gilo”, que va deixar el seu càrrec de director esportiu de la Federació Espanyola.